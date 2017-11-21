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Слабый снег в областном центре: прогноз погоды в Приамурье на 22 ноября

Слабый снег в областном центре: прогноз погоды в Приамурье на 22 ноября
Фото: Avatarko.ru

В Амурской области 22 ноября днем будет малооблачно или переменно, без осадков. На севере ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 2-7 метров в секунду, его порывы достигнут 11 метров в секунду. На юге ветер будет северо-западный и разгонится до 6-11 метров в секунду.

Температура в северных районах составит 15…20 градусов мороза, местами около минус 25 градусов. На юге термометры покажут минус 10…15 градусов.

В Благовещенске 22 ноября ночью будет облачно с прояснением, пройдет слабый снег. Северный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов мороза. Днём в городе установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 10…12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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