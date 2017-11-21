В областной инфекционной больнице пациентов размещают в коридорах

Жительница Благовещенска пожаловалась на условия, в которых находятся пациенты Амурской областной инфекционной больницы. Например, койки для больных выставлены в коридорах. А некоторые пациенты, которые должны находиться в обычных палатах, по словам женщины, лежат в реанимации рядом с тяжелобольными.

«20 ноября госпитализировали моего ребенка с диагнозом ОРВИ и обструктивный бронхит. Мы приехали туда, я и увидела это зрелище. Стоят кровати в коридоре, на них разместились мамы с детками, мимо ходят люди. Объясняют в больнице это тем, что мест нет. Непонятно, почему домой тогда не отправляют лечиться, почему в коридорах оставляют. А некоторых детей даже в реанимацию кладут рядом с тяжелобольными из-за нехватки мест», – поделилась благовещенка Оксана.

В амурском минздраве объяснили, что такая ситуация сложилась из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. При этом ее рост не превышает среднемноголетних показателей. Также в ведомстве отметили, что сегодня больных, госпитализированных вне палат, уже нет.

«В связи с большим поступлением больных в выходные дни – это 58 человек – в ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" была допущена коридорная госпитализация – 4 человека. Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи, допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты (коридорная госпитализация) на срок не более суток», – прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.