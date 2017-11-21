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21ноября
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сегодня, 14:49 2

Для работников маслоэкстракционного завода в Белогорске построили дом

Для работников маслоэкстракционного завода в Белогорске построили дом

Резидент ТОР «Белогорск» – маслоэкстракционный завод «Амурский» – построил в Белогорске для своих работников многоквартирный дом. Дом строили чуть дольше года. Жилье получили около сорока высококвалифицированных специалистов.

Как рассказали в отделе ТОР и инвестиций, разрешение на строительство дома по адресу: улица Скорикова, 33, получено заказчиком в администрации Белогорска в июле 2016 года. Объект уже введен в эксплуатацию, идет его заселение.

Площадь построенного дома в центре Белогорска составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. За исключением одного работника (жителя города), все приехали жить в Белогорск вместе с семьями из Благовещенска.

Вопрос строительства жилья для персонала единственного в России завода по глубокой переработке сои обсуждался на рабочей встрече главы города Станислава Мелюкова и гендиректора «Амурагроцентра» Александра Сарапкина. Тогда глава Белогорска подчеркнул, что во всех вопросах, связанных с продвижением территории опережающего развития администрация Белогорска гарантирует резидентам зеленый свет. Город предложил несколько вариантов решения вопроса, связанного с жильем. Резиденту было предложено около десятка площадок, пригодных для жилищного строительства, сообщает пресс-служба белогорской администрации.

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#Белогорск #производство #строительство

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    7 минут назад

    Вот и ответ на вопрос, зачем нам Тор

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 секунды назад

    Молодцы, работа на лицо. Дерзайте.

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