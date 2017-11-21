Для работников маслоэкстракционного завода в Белогорске построили дом

Резидент ТОР «Белогорск» – маслоэкстракционный завод «Амурский» – построил в Белогорске для своих работников многоквартирный дом. Дом строили чуть дольше года. Жилье получили около сорока высококвалифицированных специалистов.

Как рассказали в отделе ТОР и инвестиций, разрешение на строительство дома по адресу: улица Скорикова, 33, получено заказчиком в администрации Белогорска в июле 2016 года. Объект уже введен в эксплуатацию, идет его заселение.

Площадь построенного дома в центре Белогорска составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. За исключением одного работника (жителя города), все приехали жить в Белогорск вместе с семьями из Благовещенска.

Вопрос строительства жилья для персонала единственного в России завода по глубокой переработке сои обсуждался на рабочей встрече главы города Станислава Мелюкова и гендиректора «Амурагроцентра» Александра Сарапкина. Тогда глава Белогорска подчеркнул, что во всех вопросах, связанных с продвижением территории опережающего развития администрация Белогорска гарантирует резидентам зеленый свет. Город предложил несколько вариантов решения вопроса, связанного с жильем. Резиденту было предложено около десятка площадок, пригодных для жилищного строительства, сообщает пресс-служба белогорской администрации.