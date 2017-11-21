«Россельхозбанк» может присоединиться к строительству моста через Амур

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«Россельхозбанк» изучит возможность участия в строительстве моста через Амур. Эту идею предложил губернатор Александр Козлов на встрече с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанка» Алексеем Ждановым.

В 2017 году сельскохозяйственные организации области получили кредиты по 329 договорам на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Больше половины из них выдано амурским региональным филиалом «Россельхозбанка».

Многие амурские предприятия обращаются к банку для расширения производства. ООО «Приамурье» планирует строительство родильного отделения на 200 голов в рамках расширения производства молочной продукции МТФ № 8 – стоимость проекта 100 миллионов рублей. Колхоз «Луч» Ивановского района планирует строительство коровника на 800 коров в рамках увеличения производства молока – стоимость проекта свыше 400 миллионов рублей. «Тепличный» намерено начать строительство тепличного комплекса площадью 6,19 гектара – стоимость проекта 544,5 миллиона рублей.

На встрече стороны обсудили необходимость активного вовлечения банковской системы в решение основных социальных задач региона. Представители банка заверили, что кредитная организация настроена на продолжение сотрудничества.

На Дальнем Востоке банк намерен развивать здесь не только сеть представительств, но и осваивать новые сферы кредитования, например, под жилищное строительство. По рекомендации главы Приамурья Александра Козлова представители банка планируют проанализировать возможность подключения к реализации программы строительства международного мостового перехода через реку Амур, сообщает пресс-служба областного правительства.