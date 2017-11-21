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Полицейская погоня в Приамурье обернулась ДТП с погибшим (видео)

Полицейская погоня в Приамурье обернулась ДТП с погибшим (видео)
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Вечером 20 ноября под Свободным столкнулись три автомобиля, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Аварию спровоцировало то, что один из водителей пытался скрыться от полицейских.

В Свободном произошло ДТП, один из участников которого скрылся. Позже наряд ДПС обнаружил скрывшуюся машину – Toyota Crown. Ее водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и снова попытался уехать. Это решение стало роковым – мужчина не справился с управлением и устроил ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Участниками аварии, кроме Crown, стали два «ВАЗа».

Водитель одной из отечественных машин скончался, водитель другой, а также пассажирка Toyota Crown с травмами доставлены в больницу.

Сам водитель Crown не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас амурчанин 1978 года рождения находится в изоляторе. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Просмотров всего: 1485

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Сколько еще должны убить людей алкаши за рулем, чтобы такое убийство приравняли к предумышленному и начали давать реальные сроки в колонии хотя бы общего режима?

  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    1 час назад

    Его инспекторы остановили об 2 машины жигули 2102 и 2106? Я правильно понял, что водитель кроуна жив и здоров, а водители отечественных авто скончались? Если да, то есть вина в смерти Полицейских!

  • medium

    medium
    1 час назад

    самое обидное, что эти твари - алкаши всегда живые остаются и отделываются легкими ушибами, угробив при этом вообще не виновных людей.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    aqwewrdffdЕго инспекторы остановили об 2 машины жигули 2102 и 2106? Я правильно понял, что водитель кроуна жив и здоров, а водители отечественных авто скончались? Если да, то есть вина в смерти Полицейских!


    При чем тут полицейские? Нефиг бухим за руль садиться, тогда не будет необходимости удирать!

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    действительно))) "вина полицейских", надо же было сморозить такое.

  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    1 час назад

    Kats

    aqwewrdffd

    Его инспекторы остановили об 2 машины жигули 2102 и 2106? Я правильно понял, что водитель кроуна жив и здоров, а водители отечественных авто скончались? Если да, то есть вина в смерти Полицейских!



    При чем тут полицейские? Нефиг бухим за руль садиться, тогда не будет необходимости удирать!


    Если бы инспекторы предприняли все возможные меры, чтобы обезопасить других участников дорожного движения от этого алкаша и предприняли бы все возможные попытки для его остановки - трагедии возможно, можно было бы избежать. Просто товарищи полицейские ехали стадом за ним и просили, а может и умоляли прижаться к обочине. Стрелять по колёсам не решились, путь загораживать автомобилями служебными тоже не решились... Делайте выводы, господа и дамы

    P.s: я не оправдываю эту пьянь, но товарищи полицейские должны быть более решительными

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    А Вы там были, чтоб винить полицейских? Конечно, погоня не должна заканчиваться трагедиями.. Но только запись регистратора может показать, что и как было во время погони. Так что думайте, прежде чем умничать.

  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    1 час назад

    lana78

    А Вы там были, чтоб винить полицейских? Конечно, погоня не должна заканчиваться трагедиями.. Но только запись регистратора может показать, что и как было во время погони. Так что думайте, прежде чем умничать.



    Нет, не был. Но именно так и проходят большинство погоней, не решительны, боятся всего. Я не умничал,а лишь выразил своё мнение по поводу работы товарищей полицейских. Не стоит забывать, что один из Официальных критериев оценки деятельности полиции - общественное мнение. Конечно оценку действиям сотрудников дадут органы, но тем не менее, у меня есть мнение и я его высказал.

  • Проходимец

    Проходимец
    54 минуты назад

    Это не американский боевик, а реальная жизнь, полицейские отвечают за свои действия при задержании и им семьи надо кормить

  • wnw123

    wnw123
    52 минуты назад

    Как показывает последняя практика , грозит 2,5 года посидеть подумать

  • ovver

    ovver
    52 минуты назад

    Что же видео оборвалось...хоть посмотреть на эту тварь пьяную

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