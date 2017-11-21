Полицейская погоня в Приамурье обернулась ДТП с погибшим (видео)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Вечером 20 ноября под Свободным столкнулись три автомобиля, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Аварию спровоцировало то, что один из водителей пытался скрыться от полицейских.

В Свободном произошло ДТП, один из участников которого скрылся. Позже наряд ДПС обнаружил скрывшуюся машину – Toyota Crown. Ее водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и снова попытался уехать. Это решение стало роковым – мужчина не справился с управлением и устроил ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Участниками аварии, кроме Crown, стали два «ВАЗа».

Водитель одной из отечественных машин скончался, водитель другой, а также пассажирка Toyota Crown с травмами доставлены в больницу.

Сам водитель Crown не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас амурчанин 1978 года рождения находится в изоляторе. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.