Фонд капремонта: холод в квартире благовещенской пятиэтажки был связан с батареями

Фонд капремонта многоквартирных домов Приамурья прокомментировал проблему жильцов благовещенской пятиэтажки по улице Зейской. По его информации, холод в квартире был связан с проблемой с радиаторами. Сейчас она решена.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в редакцию информагентства обращался житель Благовещенска Андрей. Он рассказывал, что его мать проживает в доме № 215 по улице Зейской и в ее квартире очень холодно. Объяснил он это тем, что в доме идет ремонт крыши: квартира находится на верхнем этаже.

Фонд капремонта пишет, что по данному факту проводился комиссионный осмотр проблемной квартиры. Было выяснено, что проблема с низкой температурой существует с 2016 года. Также установлено, что радиаторы отопления в жилище были самовольно заменены собственником квартиры со штатных чугунных на алюминиевые, при этом радиаторы отопления в зале и одной из жилых комнат прогреваются неравномерно. «Данный факт является одной из причин низкой температуры», – отмечают в фонде.

Комиссия также замерила температуру воздуха в квартире, расположенной на одной лестничной клетке с проблемной.

«Выбор квартиры для обследования был выбран не случайно. Состояние теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия над квартирой (…) было в состоянии, аналогичном состоянию теплоизолирующего слоя над квартирой (…). В квартире (…) было подтверждено работоспособное состояние радиаторов отопления и их равномерный прогрев, при этом средняя температура в квартире равна 23 градусам, что соответствует санитарно-техническим нормам», – говорится в сообщении.

Таким образом, подтвердилось, что температура в проблемной квартире понижена, но капремонт крыши не является основной причиной.

17 ноября над этой квартирой был полностью уложен теплоизолирующий слой, но температура так и не поднялась до нужных значений. Как отмечает фонд, это связано с неравномерным прогревом батарей.

Из сообщения следует, что 20 ноября управляющая компания должна была провести ревизию радиаторов отопления в квартире, после чего температура здесь будет соответствовать нормам. Андрей в телефонном разговоре с ИА «Амур.инфо» подтвердил, что проблема наконец-то решилась.

«В квартире 23 градуса. Комиссия у моей матери была буквально два часа назад», – сказал горожанин, поблагодарив информагентство и «Альфа-канал».