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Благовещенцы смогут ездить в Хэйхэ на автомобиле без визы

Благовещенцы смогут ездить в Хэйхэ на автомобиле без визы

Китайские и российские туристы смогут пересекать границу на автомобиле без визы. Речь идет о двух пограничных городах – Благовещенск и Хэйхэ. Такая возможность появится после завершения строительства моста через реку Амур. Сейчас ведутся переговоры о безвизовой политике между российской и китайской стороной, пишет сайт «Партнеры».

Расстояние между Хэйхэ и Благовещенском составляет 750 метров. Однако географическая близость не делает трансграничный туризм между ними достаточно удобным из-за ограничений, связанных с климатическими и инфраструктурными условиями.

В настоящее время между двумя городами существует возможность совершать приграничные турпоездки без визы. Но пересекать границу в данном случае можно только через таможню – зимой на судах на воздушной подушке и на автобусах, летом – на теплоходе. При этом туристам часто приходится по несколько часов стоять в очередях в погранпереходе. Поэтому после введения в эксплуатацию моста через Амур планируют открыть безвизовый автотуризм.

Председатель Торговой палаты по туризму при Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев Ван Пин сообщил, что возглавляемая им организация принимает участие в переговорах и надеется, что российская сторона обеспечит китайских туристов условиями проживания и питания разных уровней, а также предоставит безвизовый режим. Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Донец пообещал, что местные власти постараются добиться одобрения безвизовой политики компетентными ведомствами РФ.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в свою очередь отметил, что вопросы открытия автотуризма между Хэйхэ и Благовещенском и соответствующего упрощения прохождения таможни уже включены в программу российского правительства по развитию Дальнего Востока.

В 2016 году, после длившихся 28 лет китайско-российских переговоров, над рекой началось возведение автодорожного моста, который планируется открыть в 2019 году. С мостом связаны надежды не только на стимулирование трансграничного туризма, но и на развитие экономического коридора Китай – Монголия – Россия.

Просмотров всего: 1303

#Дальний Восток #Китай #транспорт #туризм

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а проезд по мосту сколько стоить будет?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    для частных лиц вроде 2000-2500р, писали

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    в одну сторону?а китайцы сколько возьмут?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в две

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад



    Китайские и российские туристы смогут пересекать границу на автомобиле без визы. Речь идет о двух пограничных городах – Благовещенск и Хэйхэ. Такая возможность появится после завершения строительства моста через реку Амур.



    Ну что за идиоты пытаются действующий факт посещения Хэйхэ без визы, имеющий место наличествовать уже больше 20-ти лет, выдать за новость и достижение?

    Давайте следующую новость что-то типа:

    - жители г. Благовещенска для передвижения по городу могут воспользоваться услугами автобусов!

    - туристы смогут обменивать валюту в банках города Благовещенска!!!!

    - т.п.

    ну чем не новости, а?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А водительское удостоверение Российское будет действовать в Хейхе? А китайское ву в Благовещенске будет действовать? Или надо будет ещё и международное ву получать?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Если к нам еще и киты на своем транспорте поедут, то капец будет. Мало того, что у нас и без их тачек парковаться не где, так киты еще и по своим только им известным правилам ездят...Хотя остается одна надежда - на затор на зейском мосту, тогда они к нам не просочатся...

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    1 час назад

    мыжго, вы бы лучше внимательно читали и думали при этом, чтобы себя не выставлять в некрасивом свете. В тексте четко написано, что сейчас безвизовый режим действует... при поездках через нынешнюю таможню - на пумах, автобусах и теплоходах. Но сейчас подняли тему будущего моста через Амур и поездках по нему на автотранспорте. Пока нет договоренности, что поездки будут без визы. Поэтому начали сотрудничать в этой сфере, чтобы и по мосту ездить без визы!!! Если договоренности по каким-то непредвиденным обстоятельствам не случится, то придется вам делать визу, если захотите на машине в Хэйхэ прокатиться. Наверное нужно все-таки дальше заголовка читать!

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Kats

    Если к нам еще и киты на своем транспорте поедут, то капец будет. Мало того, что у нас и без их тачек парковаться не где, так киты еще и по своим только им известным правилам ездят...Хотя остается одна надежда - на затор на зейском мосту, тогда они к нам не просочатся...



  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    3.2

  • Leg

    Leg
    1 час назад

    А ОСАГО? Будет действовать? И интересно в хей хе сколько бензин стоит?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Екатерина PL

    мыжго, вы бы лучше внимательно читали и думали при этом, чтобы себя не выставлять в некрасивом свете. В тексте четко написано, что сейчас безвизовый режим действует... при поездках через нынешнюю таможню - на пумах, автобусах и теплоходах. Но сейчас подняли тему будущего моста через Амур и поездках по нему на автотранспорте. Пока нет договоренности, что поездки будут без визы. Поэтому начали сотрудничать в этой сфере, чтобы и по мосту ездить без визы!!! Если договоренности по каким-то непредвиденным обстоятельствам не случится, то придется вам делать визу, если захотите на машине в Хэйхэ прокатиться. Наверное нужно все-таки дальше заголовка читать!



    В безвизовом режиме нет такого понимания что он действует в зависимости от того как человек на кого он распространяется пересекает границу: пешком ли, ползком, на авто или даже на корове (при наличии у нее справки от ветеринара). Вопрос может быть только в праве перемещаться на личном авто по территории сопредельного государства и необходимости прав международного образца после пересечении границы, не более.

    Хоть бы какую инфу почитала прежде чем в спор влазить

  • zet

    zet
    1 час назад

    https://rg.ru/2017/10/30/kitaj-polnostiu-perejdet-s-benzina-na-etanolovoe-toplivo-k-2020-mu.html

  • володька

    володька
    58 минут назад

    в китае машины с правым рулем запрещены. можно будет ездить к ним туда на японках или нужно только леворульное авто???)))

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    39 минут назад

    мыжго, удивительно, что про эти вещи, о которых вы пишете, не знают ни российские, ни китайские чиновники, которые сейчас договариваются о безвизовом автотуризме. Наверное, вы умнее всех.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    29 минут назад

    Екатерина PL

    мыжго, удивительно, что про эти вещи, о которых вы пишете, не знают ни российские, ни китайские чиновники, которые сейчас договариваются о безвизовом автотуризме. Наверное, вы умнее всех.



    Почему бы и нет? Да и не факт, что они вот прям "договариваются" - может просто киты сюда толпой прикатили погудеть, тутошние - к ним, приурочили сабантуй к договорам по праву размещения рекламы на Луне или ещё к какой теме.

  • мыжго

    мыжго
    24 минуты назад

    Екатерина PL

    мыжго, удивительно, что про эти вещи, о которых вы пишете, не знают ни российские, ни китайские чиновники, которые сейчас договариваются о безвизовом автотуризме. Наверное, вы умнее всех.



    Просто прочитай написанное мною ранее, потом снова статью и сложи 2+2.

    Китайцы говорят об автотуризме, т.е. передвижении на авто по территории Китая. О безвизе речи нет. А в компетенции наших чиновников от туризма в администрации я даже не сомневаюсь.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    11 минут назад

    Да с таким курсом валюты и нашими зп китай скоро не доступен будет. на мухинку и бузули можно будет ездить по профсоюзным путёвкам

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    11 минут назад

    Вот и отлично. А я хотел свой Краун продавать

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