Благовещенцы смогут ездить в Хэйхэ на автомобиле без визы

Расстояние между Хэйхэ и Благовещенском составляет 750 метров. Однако географическая близость не делает трансграничный туризм между ними достаточно удобным из-за ограничений, связанных с климатическими и инфраструктурными условиями.

В настоящее время между двумя городами существует возможность совершать приграничные турпоездки без визы. Но пересекать границу в данном случае можно только через таможню – зимой на судах на воздушной подушке и на автобусах, летом – на теплоходе. При этом туристам часто приходится по несколько часов стоять в очередях в погранпереходе. Поэтому после введения в эксплуатацию моста через Амур планируют открыть безвизовый автотуризм.

Председатель Торговой палаты по туризму при Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев Ван Пин сообщил, что возглавляемая им организация принимает участие в переговорах и надеется, что российская сторона обеспечит китайских туристов условиями проживания и питания разных уровней, а также предоставит безвизовый режим. Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Донец пообещал, что местные власти постараются добиться одобрения безвизовой политики компетентными ведомствами РФ.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в свою очередь отметил, что вопросы открытия автотуризма между Хэйхэ и Благовещенском и соответствующего упрощения прохождения таможни уже включены в программу российского правительства по развитию Дальнего Востока.

В 2016 году, после длившихся 28 лет китайско-российских переговоров, над рекой началось возведение автодорожного моста, который планируется открыть в 2019 году. С мостом связаны надежды не только на стимулирование трансграничного туризма, но и на развитие экономического коридора Китай – Монголия – Россия.