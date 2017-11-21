Дальний Восток оказался в конце рейтинга эффективности теплоснабжения регионов

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Первый критерий, по которому проходила оценка при составлении рейтинга – это работа по актуализации схем теплоснабжения, с увеличением доли выработки тепла в комбинированном цикле. Второй – деятельность по снижению расхода топлива, потерь в теплосетях, аварийности. Третий – закрытие открытых систем ГВС, доля современных труб и теплоизоляции, оснащенность индивидуальными тепловыми пунктами и приборами учета в жилом секторе.

Верхние строчки в рейтинге Минэнерго заняли Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая и Мурманская области. В числе аутсайдеров названы республики Северного Кавказа, регионы Дальнего Востока, Красноярский край, Республика Тыва, Чукотский автономный округ, а также самые молодые субъекты РФ – Республика Крым и Севастополь.

О том, почему дальневосточные регионы оказались в хвосте рейтинга, рассказал директор Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, уполномоченный представитель агентства в ДФО Алексей Бондарь.

По его словам, в первую очередь необходимо понимание того, что системы теплоснабжения на Дальнем Востоке отличаются от систем в других регионах, и прежде всего в регионах центральной части России. На Дальнем Востоке ниже плотность населения и плотность населенных пунктов. Почти все они не большие по размеру и расположены на значительном расстоянии друг от друга. А большая протяженность сетей требует и большего количества обслуживающего персонала на единицу длины или мощности.

«Из-за невысокой плотности потребителей тепловой энергии и низкой плотности систем теплоснабжения теплоснабжающие организации несут дополнительные расходы по их содержанию. И это лишь одно из следствий, поднимающих вопрос рентабельности эксплуатации. Наши теплоснабжающие организации, к сожалению, не могут похвастать высокими экономическими показателями. Это первый момент. А из него следует второй – привлекать инвестиции в системы теплоснабжения с такими характеристиками очень сложно. Еще одним важным фактором является то, что топливная составляющая в тарифе растет темпами, превышающими общий рост этого показателя. В итоге из него вытесняются составляющие, имеющие отношение к ремонту и техническому обслуживанию», – отметил Алексей Бондарь.

Также специалист рассказал, что инвесторов останавливает и состояние коммунальной инфраструктуры – тепловых сетей, котельного и вспомогательного оборудования. На Дальнем Востоке не только высока степень изношенности теплосетей, но и низкие темпы реновации, что сказалось на всех пунктах рейтинга.

«С одной стороны, инвесторам даже выгодно зайти в регион, где состояние тепловой инфраструктуры плохое. Но Дальний Восток конкурирует за инвестиционные ресурсы со всеми регионами России. И состояние тепловых сетей здесь настолько плохое, что инвесторы выбирают другие регионы, где теплосистемы более надежны, чем у нас. Ведь инвесторов, которые готовы направлять деньги на развитие теплогенерации, в нашей стране не так много, чтобы решить этот вопрос на всей территории страны. И, к сожалению, пока Дальний Восток проигрывает в этом отношении территориям, где состояние тепловой инфраструктуры лучше, плотность населения выше, а его платежеспособность – больше», – сказал Алексей Бондарь.

Спасти положение дел могла бы господдержка, но все федеральные государственные программы по поддержке теплоэнергетической отрасли в настоящее время направлены только на работу с инвесторами, отметил специалист. Они заключаются в субсидировании процентных ставок по концессионным соглашениям и в субсидиях на разработку проектной документации для заключения концессионных соглашении. Другие меры поддержки не предусмотрены.

«Если говорить о развитии тепловой инфраструктуры, то, прежде всего, оно происходит там, где идет существенное увеличение объемов потребления тепла. Это ТОРы – территории опережающего развития. Там строится все новенькое, с нуля. Надо отметить, что развитие энергетической инфраструктуры всегда должно идти опережающими темпами. Чтобы появились новый микрорайон или новая территория ТОР, сначала необходимо обеспечить подачу электрической энергии, требуемое количество тепловой энергии и, конечно же, воды. Без этого трудно начать строительство, и уж тем более, заселение или эксплуатацию. Глобального дефицита энергетических мощностей на Дальнем Востоке нет. Есть только локальный – в основном, в ТОРах.

В Амурской области, к примеру, это ТОР «Свободный», где строится огромный газоперерабатывающий завод. Появление новых предприятий означает увеличение количества работников, а значит, и числа жителей в населенных пунктах. Необходим серьезный прирост и электрических, и тепловых мощностей. И эти вопросы решаются, что не меняет ситуацию с тепло- и энергоснабжением остальных населенных пунктов Дальнего Востока, которые не получили статус ТОР», – сказал директор Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.