Поселки радиоцентра и Чигири на два дня отключат от водоснабжения

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Жителей поселка радиоцентра и Чигирей просят запастись водой – ее в населенных пунктах отключат на два дня. Такая мера связана с подключением поселков к новому водоводу, взамен старого.

22ноября в 00:00 «Амурские коммунальные системы» приостановят подачу воды на имеющийся водовод. С 8 часов утра рабочие начнут переключение на новый объект. Предполагается, что работы будут завершены к 10:00 23 ноября.

Как сообщает пресс-служба АКС, новый водовод соединяет поселки аэропорта, радиоцентра и Чигири. Старый же доставлял массу неприятностей и требовал замены. За последние пять лет на нем было зафиксировано 13 порывов.

Как сообщало Амур.инфо, работы по замене проблемного водопровода начались в сентябре. На место старых труб пришли новые пластиковые – они более долговечны. Ожидается, что они прослужат не меньше 30 лет.