В Свободном решили не отказываться от салюта на Новый год

В городской администрации Свободного обсудили праздничные мероприятия к новогоднему празднику. Глава города Юрий Романов принял решение в этом году оставить праздничный фейерверк.

На совещании по подготовке к главному зимнему празднику в Свободном обсудили украшение города и проведение новогодних мероприятий. В снежном городке установят три маленькие горки, три средние и одну традиционно большую. На площади возведут 4-метровые снежные фигуры.

По примеру областного центра, фейерверк в этом году будет скромным из-за экономии бюджетных средств. Возможно, на площади проведут дополнительную иллюминацию, однако окончательного решения на этот счет пока не принято.

Горожан ждет праздничное открытие городка, оно состоится 30 декабря в 13 часов. 31 декабря вечером перед фейерверком на центральной площади традиционно пройдет творческое поздравление всех свободненцев.