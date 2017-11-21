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сегодня, 11:18 3

В Свободном решили не отказываться от салюта на Новый год

В Свободном решили не отказываться от салюта на Новый год

В городской администрации Свободного обсудили праздничные мероприятия к новогоднему празднику. Глава города Юрий Романов принял решение в этом году оставить праздничный фейерверк.

На совещании по подготовке к главному зимнему празднику в Свободном обсудили украшение города и проведение новогодних мероприятий. В снежном городке установят три маленькие горки, три средние и одну традиционно большую. На площади возведут 4-метровые снежные фигуры.

По примеру областного центра, фейерверк в этом году будет скромным из-за экономии бюджетных средств. Возможно, на площади проведут дополнительную иллюминацию, однако окончательного решения на этот счет пока не принято.

Горожан ждет праздничное открытие городка, оно состоится 30 декабря в 13 часов. 31 декабря вечером перед фейерверком на центральной площади традиционно пройдет творческое поздравление всех свободненцев.

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#Новый год #праздники #Свободный

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Комментарии
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  • ивашка

    ивашка
    3 часа назад

    Фейерверк будет скромнее насколько? Сколько вешать в граммах?

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    так Романов за свои деньги сделает

  • sergey290684

    sergey290684
    1 час назад

    Страна идиотов.Зачем тогда опрос проводили? И самое главное,народ то отказался от салюта.Романову деньги девать не куда?Лучше бы дороги сделал на них

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