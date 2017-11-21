Коллектив благовещенской цирковой студии пополнился лисом

Благовещенская цирковая студия «Фаворит» купила Лексус – лиса-чернобурка с такой кличкой появилась в ОКЦ. Зверька за 50 тысяч рублей приобрели в приморском питомнике. Живёт животное дома у руководителя коллектива, а на репетиции его привозят в Общественно-культурный центр.

«Он уже делает стоечку, баланс хорошо держит. Сейчас мы учимся делать змейку. Как-то стоечку делал и баланс не удержал, нечаянно за палец цапнул. Но я не боюсь, поначалу страшно, конечно, было, сейчас не боюсь. Он очень не любит, когда его тревожат. Если он чего-то не хочет, то его не заставишь», – рассказала дрессировщица цирка «Фаворит» Ольга Власенко.

Занимаются с Лексусом по часу. Если тренироваться дольше, то лис начинает уставать. Причиной тому богатая шубка зверька – из-за нее ему становится жарко в помещении, где занимаются циркачи.

«Днём у нас есть вольер для него, днём он гуляет в вольере. Он там играет, ему тепло, у него такая шуба огромная. А на ночь мы забираем его. Дома он, как кошка, ходит, играет. Что касается клички, то мы хотели как-то назвать его с комбинацией слова лиса, и название машины подошло. Лексус – это как что-то громадное. И название такое получилось – все сразу говорят: о, Лексус, ничего себе!» – поделилась руководитель цирковой студии «Фаворит» Мария Балабанова.

Питается Лексус кашами, овощами, фруктами, мясными продуктами, дают ему и корм для собак. Увидеть пушистого циркача на сцене ОКЦ можно будет 3 декабря на представлении «Цирковая карусель».