Скончался бывший ректор БГПУ Василий Ступников

20 ноября ушел из жизни Василий Михайлович Ступников, профессор, кандидат исторических наук, в прошлом – ректор Благовещенского государственного пединститута, а затем и университета. Прощание пройдет 22 ноября с 12:30 до 13:00 на первом этаже в центральном корпусе БГПУ.

Василий Ступников отдал учебному заведению более 50 лет, 12 из которых – с 1987 по 1999 – занимал должность ректора вуза. Он прошел путь от ассистента до главы университета, был и деканом, и проректором вуза. Благодаря его инициативе пединститут обрел статус университета.

В 2007 году Василий Михайлович получил звание почетного жителя Благовещенска. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.