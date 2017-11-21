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21ноября
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В педколледже используют современные технологии для обучения студентов-инвалидов

В педколледже используют современные технологии для обучения студентов-инвалидов

Студенты с ограниченными возможностями осваивают прикладную информатику и народные промыслы в педагогическом колледже. Там для них разработали специальную программу. В обучении помогают новые технологии.

У Константина Жукова с рождения диагноз ДЦП. Но любовь к математике привела его осваивать прикладную информатику.

«Она развивает мышление. Можно написать какую-то программу, выступить разработчиком. Помочь государству, найти какую-нибудь взломанную систему», – поделился студент второго курса Амурского педагогического колледжа Константин Жуков.

В группе обучаются студенты с разными особенностями развития. Тем, кто плохо видит, помогают интерактивная доска и стол. Студенты сами устанавливают для себя шрифт. Слабослышащие студенты переписываются на парах с преподавателями в социальных сетях.

«Сложность как раз и заключается в том, что у кого-то разные ограничения по здоровью. У кого-то – зрение, у кого-то – слух. В связи с этим мы разрабатываем зрительные задания или слуховые, используем колонки. Кому-то нужны такие задания, кому-то – другие», – рассказал преподаватель общей информатики и математики Амурского педагогического колледжа Сергей Шпиронок.

К каждому учащемуся выработан индивидуальный подход. Для студентов с ограниченными возможностями в педагогическом колледже существует специальная программа.

«Преподавателями разработаны индивидуальные папки по работе и рабочие тетради с учётом физических возможностей обучающихся. У них имеется возможность обучения по индивидуально образовательной траектории, применяются элементы дистанционного обучения», – отметила заведующая отделением Амурского педагогического колледжа Александра Огарь.

Преподавать для студентов с ограниченными возможностями здоровья в педагогическом колледже начали более 10 лет назад. Ежегодно набирают по 10 человек. Сейчас там обучаются почти полсотни студентов. Учёба рассчитана на 4 года. Как уверяет руководство колледжа, на работу по специальности устраиваются больше половины выпускников.

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#здоровье #ссузы

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