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В Благовещенске на улице горела легковушка (видео)

В Благовещенске на улице горела легковушка (видео)

Вечером в понедельник, 20 ноября, в Благовещенске пожарные тушили легковой автомобиль. Машина загорелась в районе дома № 42 по улице Горького. С огнем удалось быстро справиться, видео с места происшествия очевидцы прислали ИА «Сканер».

Как рассказали Амур.инфо в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пострадавшая машина – Honda Edix. Сообщение о пожаре поступило в 18:40, на место выехали два боевых расчета. В 18:46 пожар был локализован, в 18:47 ликвидировали открытое горение.

Люди в пожаре не пострадали. Проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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#пожары #происшествия #транспорт

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