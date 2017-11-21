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На Восточном завершилась сборка космической головной части ракеты

На Восточном завершилась сборка космической головной части ракеты
Фото: roscosmos.ru

20 ноября на космодроме Восточный специалисты завершили сборку головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б». Произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами «Метеор-М», «Бауманец» и спутниками попутной полезной нагрузки.

В ближайшее время эту часть интегрируют в состав ракеты-носителя. Космические аппараты «Метеор-М», «Бауманец» и малые космические аппараты полезной нагрузки уже прошли необходимую подготовку. По ее результатам аппараты были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат», сообщает «Роскосмос».

Транспортировка космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты запланирована на сегодня, 21 ноября. Завершить сборку ракеты предполагают до 24 ноября.

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября.

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#космодром #космос

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