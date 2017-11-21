Как пропить миллион долларов: обзор прессы

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Российский бигмак наполовину дешевле американского; в Турции запретили кинофестиваль сексуальных меньшинств; нового пресс-секретаря Шойгу зовут Россияна – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

О чем пишут в «Российской газете»? А здесь пишут о том, что наш бигмак стоит дешевле американского в два раза. Их – 5,3 доллара, а наш – 137 рублей. Индекс бигмака – один из способов сравнения покупательской способности валют, предложенный экономистами. Сделано это по той причине, что в бутерброд (скажу уж по-нашенски) входят основные ингридиенты потребительской корзины: мясо, хлеб, сыр, овощи. Сюда же входит стоимость электроэнергии, аренды помещения, транспорт и прочее.

В газете пишут, что если бы стоимость доллара измерялась в «гамбургерах», то он бы стоил 26 рублей. Но он измеряется не в гамбургерах.

Также в номере

О чем еще можно прочесть в главной газете страны? О том, что в отношениях Германии и Турции пробежала черная кошка. Власти Анкары запретили проведение намечавшихся на конец недели Дней кино немецкого ЛГБТ-сообщества, или, проще говоря, кинофестиваля сексуальных меньшинств. А еще проще вы скажете и сами.

Немецкое посольство – в знак протеста против решения руководства Турции – вывесило на своём балконе радужный флаг – символ нетрадиционалистов. Теперь турки думают, что всё немецкое посольство – это сексуальные меньшевики.

Очень интересно

А что у нас в «Амурской правде»? Здесь обратите внимание на интервью Татьяны Пятыгиной с Даниилом Спиваковским – артист участвовал в спектакле «Поздняя любовь», который недавно прошел на сцене ОКЦ. Узнаете, что у него диплом психолога (он окончил МГУ). Что во время съемок фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» он чуть ли не в одночасье похудел на 14 килограммов. А еще – что он хочет сыграть роль без слов. Представляете? Выйти на сцену – и молчать! Все думают: слова забыл! А это просто – высший класс!

Вам статья

Далее у нас «Комсомольская правда». Весьма странно, что абсолютно все СМИ (включая и «Комсомолку») рассказали о том, что у Шойгу новый пресс-секретарь. С именем Россияна. С таким именем бы в пресс-секретари сразу к Путину. Или к Медведеву, пьющему кофе «руссиано». Почесав затылок с немым вопросом – и что? – перешел к другой информации, в которой рассказывается, как Путину рассказали, что можно проверить товар по чеку. Попутно доложили, что собираемость доходов растёт. А на другой странице, уже в другом материале, говорится, что доходы бюджета падают. Потому что чиновники придумывают всё новые поборы с предпринимателей. И запутавшись в доходах и расходах, чуть было не закрыл газету, да взгляд упал на статью, о которой не могу не рассказать.

На посошок

Небольшая, синего цвета колоночка в «Комсомолке» рассказывает о том, как пропить миллион долларов. При этом миллион, который падает с неба, то есть выигранный в лотерею. Оказывается, для этого процесса совсем не надо большого ума и изобретательности. Нужно просто в течение нескольких лет беспробудно пить. Что и сделала семья Мухаметзяновых из Уфы. Выиграли 15 лет назад миллион долларов в лотерею (тогда около 28 миллионов рублей) – и просто пропили. Всё. 15-летний кайф – это, по сути, вечный кайф.