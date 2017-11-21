Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор ДЮСШ № 5 и тренер-преподаватель по самбо

21 ноября в полуденном интервью на «Эхе Москвы в Благовещенске» обсудят тему «Достижения, награды и реальная повседневность: как готовятся юные спортсмены сегодня». Гости студии – директор ДЮСШ № 5 Благовещенска Владимир Тришкин и тренер-преподаватель по самбо ДЮСШ № 5 Дмитрий Богодист.

Ведущий – Алексей Воскобойников. Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов. Вечером в эфир «Эха» выйдут Алексей Воскобойников и Илья Кутырёв.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.