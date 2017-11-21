Приамурье ждет слабый снег: прогноз погоды на 21 ноября
В Амурской области 21 ноября ожидается увеличение облачности. Пройдет слабый и умеренный снег. Юго-восточный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Термометры покажут 7…12 градусов мороза, на севере – минус 9…14 градусов, местами – около минус 20.
В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 11 градусов. Юго-восточный ветер дул со скоростью 1-6 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно, ожидается снег. Юго-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 6…8 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.
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