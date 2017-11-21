Третий час физкультуры в школах отдадут под самбо

Инициатором проекта «Самбо в школу» семь лет назад стала Всероссийская федерация этого вида спорта. Эксперимент по внедрению занятий начался с 10 московских школ, затем подключились новые учебные заведения в Волгограде, Хабаровске, Иркутске, Краснодарском крае, Карелии и Магадане. Учить детей самообороне начали в 44 регионах. До сих пор занятия вели тренеры по самбо, в будущем планируется обучить навыкам учителей физкультуры.

«Ставится задача именно научить учителей тем элементам самбо, которые входят в программу», – пояснил заместитель кафедры теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы Университета имени Лесгафта Андрей Петров.

Юных спортсменов не будут учить болевым приемам и сложным броскам. Акцент сделают на базовых навыках самозащиты – умении вырваться из захвата или группироваться при падении.

«Задумка хорошая, но это будет сложно внедрить в школы. Учителей физкультуры и без того терроризируют по поводу травматизма. Дети слабые сейчас, ломают кости. Ребенок ловит мяч и ломает палец. После этого обращаются в прокуратуру, а учителя оказываются крайними», – рассказал порталу 78.ru учитель физкультуры Вячеслав Миронов.

«В Японии преподают дзюдо, в Америке – борьбу в рамках уроков физкультуры, мы решили это сделать с самбо. Это наш национальный вид спорта, мы решили его внедрять – чтобы дети изучали самооборону, развивались физически и знакомились с традицией и историей страны», – сказал директор федерации самбо Санкт-Петербурга Петр Кретов.

За продвижение самбо в школах активно выступает заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он сообщил, что проект по внедрению самбо в школы и вузы проводится не случайно. Такая система позволит создать более мощную команду спортсменов для грядущих соревнований. Так российский спорт получит огромную базу кандидатов для чемпионатов России, мира и, возможно, уже в ближайшем будущем – Олимпиады. Заявку на признание этого вида спорта олимпийским федерация подала два года назад.