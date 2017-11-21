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21ноября
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сегодня, 07:57 12

Третий час физкультуры в школах отдадут под самбо

Самообороне без оружия будут учить школьников вместо третьего часа физкультуры. Вводить уроки намерены постепенно по всей России. В нескольких регионах уже прошли пилотные проекты «Самбо в школу», сообщают «Известия».

Инициатором проекта «Самбо в школу» семь лет назад стала Всероссийская федерация этого вида спорта. Эксперимент по внедрению занятий начался с 10 московских школ, затем подключились новые учебные заведения в Волгограде, Хабаровске, Иркутске, Краснодарском крае, Карелии и Магадане. Учить детей самообороне начали в 44 регионах. До сих пор занятия вели тренеры по самбо, в будущем планируется обучить навыкам учителей физкультуры.

«Ставится задача именно научить учителей тем элементам самбо, которые входят в программу», – пояснил заместитель кафедры теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы Университета имени Лесгафта Андрей Петров.

Юных спортсменов не будут учить болевым приемам и сложным броскам. Акцент сделают на базовых навыках самозащиты – умении вырваться из захвата или группироваться при падении.

«Задумка хорошая, но это будет сложно внедрить в школы. Учителей физкультуры и без того терроризируют по поводу травматизма. Дети слабые сейчас, ломают кости. Ребенок ловит мяч и ломает палец. После этого обращаются в прокуратуру, а учителя оказываются крайними», – рассказал порталу 78.ru учитель физкультуры Вячеслав Миронов.

«В Японии преподают дзюдо, в Америке – борьбу в рамках уроков физкультуры, мы решили это сделать с самбо. Это наш национальный вид спорта, мы решили его внедрять – чтобы дети изучали самооборону, развивались физически и знакомились с традицией и историей страны», – сказал директор федерации самбо Санкт-Петербурга Петр Кретов.

За продвижение самбо в школах активно выступает заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он сообщил, что проект по внедрению самбо в школы и вузы проводится не случайно. Такая система позволит создать более мощную команду спортсменов для грядущих соревнований. Так российский спорт получит огромную базу кандидатов для чемпионатов России, мира и, возможно, уже в ближайшем будущем – Олимпиады. Заявку на признание этого вида спорта олимпийским федерация подала два года назад.

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#дети #спорт #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    так хотели ж под шахматы

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Чем мешали секции?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев

    так хотели ж под шахматы



    Самбо лучше! )



  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    В стране стало страшно жить без самообороны? А макаровы с храмовниками и прочими говорили, что вокруг все просто замечательно: губернатор все вопросы держит на контроле... не решил, а держит на контроле, решать - это ж делать надо. А он мастер по отчетам и лидер по упоминаниям...

    Русскому языку или истории этот час отдать не судьба?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    NatashaBlag

    Русскому языку или истории этот час отдать не судьба?



    Зачем русским знать свою историю?



    Это совсем не выгодно западным кукловодам.



  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Интересно-а где вы столько тренеров по самбо найдете

    Или как всегда учителя физкультуры будут и самбо преподавать?

    Бред

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    2 часа назад

    А я считаю правильно. Это хорошо, если включат в учебную программу. Вместо одного урока физ-ры. Я за.

  • full

    full
    2 часа назад

    То есть, теперь все бандиты будут знать самбо?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    То есть, теперь шахматистов - школьников в школе будут окучивать еще и самбисты - школьники, боксеры - школьники и прочие школьники)))

  • Ирэнио

    Ирэнио
    1 час назад

    Я "ЗА" !!!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Чтобы развивать спорт нужно больше строить спортзалов и больше делать бесплатных секций, чтобы могли заниматься все ребята. А внедрять в школу это бред ... бадминтон и шахматы уже внедрили! Осталось только самбо ... Ага, а где они возьмут столько профессиональных тренеров, обучат учителей физры - ну тогда сразу нужно оборудовать и травмпункты в каждой школе.

  • Кварц

    Кварц
    4 минуты назад

    Самое приемлемое - легкая атлетика. Привычные занятия из комплекса ГТО. Каждый своё протаскивает из личных предпочтений, а дети не становятся здоровее, спортивнее. Лучше, чем заятия на улице не придумать: простор и свежий воздух. Смотрю через окно на эти занятия самбо. Замкнутое помещение, мокрые от пота тела. Возятся, подминают друг друга, а в зале дышать нечем.

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