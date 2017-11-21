День матери начали отмечать в Благовещенске
В воскресенье, 26 ноября, в России отметят День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Не остался в стороне и Благовещенск: выставки, мастер-классы, концерты – все это ждет горожан в ближайшие дни.
День матери в России учредили по указу, подписанному 30 января 1998 года президентом России Борисом Ельциным. В соответствии с ним праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива предложена комитетом Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи с целью поддержки традиции бережного отношения к женщине и закрепления семейных устоев.
В Благовещенске в честь праздника запланированы различные мероприятия. На Амур.инфо – программа, подготовленная к этому дню.
|
Дата/время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
21.11
|
Книжная выставка «Их судьбы – как истории планет»
|
МБ «Молодёжная»
|
22.11
|
Выставка-признание «За все тебя благодарю»
|
МБ с. Белогорье
|
22.11
|
Выставка-поздравление «Мама – главное слово в нашей судьбе»
|
МБ «Солнечная»
|
23.11
|
Праздничная программа «Самая прекрасная из женщин»
|
МБ «Центральная»
|
23.11
|
Урок милосердия «Мир начинается с матери»
|
МБ «Диалог»
|
23.11
|
Книжная выставка «Нет родней тебя на всей большой планете»
|
МБ им. Б. Машука
|
23.11,16:35
|
Тематический час «Твои права от А до Я» 6+
|
СОШ № 26, ул. Комсомольская, 21
|
24.11
|
Выставка–настроение «При солнышке тепло – при матери добро»
|
МБ с. Плодопитомник
|
24.11
|
Мастер-класс «Подарок маме» 6+
|
Отделение ОКЦ «Меридиан», Калинина, 82/2
|
24-30.11
|
Выставки детских работ студий «Колорит плюс» и «Художник» ко Дню матери
|
Отделения ОКЦ, Чайковского, 191; Кузнечная, 210
|
24.11,15:00
|
Праздничная программа «Самая прекрасная из женщин» 6+
|
МБ «Центральная», Красноармейская, 128
|
24.11,15:00
|
Мастер-класс «Медаль для любимой мамочки» 6+
|
МБ «Центральная», Красноармейская, 128
|
24.11,16:30
|
Концерт «Восславим женщину-мать» 6+
|
МБОУ «Школа № 23», 1 корпус, Моховая Падь
|
24.11,18.30
|
Концерт творческих коллективов филиалов ОКЦ, посвященный Дню матери
|
ул. Кузнечная, 210 (филиал ОКЦ)
|
25.11,12:00
|
Мастер-класс «Подарок маме» 6+
|
МБ с. Плодопитомник ул. Центральная, 1
|
25.11,14:00
|
Праздничный концерт «Букет для мамы»
|
ДК с. Плодопитомник
|
25.11,14:00
|
Выставка рисунков «Мамочка родная» (0+)
|
холл ДК с. Садовое
|
25.11,17:00
|
Праздничный концерт «Мама»
|
ДК с. Садовое
|
25.11,17:00
|
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
|
ДК с. Белогорье
|
26.11,16:00
|
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
|
Большой зал ОКЦ
|
26.11
|
Литературно-игровая программа «Да пребудет главным самым в этом мире слово "мама"!»
|
МБ «Дом семьи»
|
30.11,16:00
|
Тематический час «Ты одна такая, любимая и родная»»
|
МДБ им. П. Комарова
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