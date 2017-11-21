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сегодня, 11:30 2

День матери начали отмечать в Благовещенске

День матери начали отмечать в Благовещенске
Фото: m-en.fishki.net

В воскресенье, 26 ноября, в России отметят День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Не остался в стороне и Благовещенск: выставки, мастер-классы, концерты – все это ждет горожан в ближайшие дни.

День матери в России учредили по указу, подписанному 30 января 1998 года президентом России Борисом Ельциным. В соответствии с ним праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива предложена комитетом Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи с целью поддержки традиции бережного отношения к женщине и закрепления семейных устоев.

В Благовещенске в честь праздника запланированы различные мероприятия. На Амур.инфо – программа, подготовленная к этому дню.

Дата/время

Мероприятие

Место проведения

21.11

Книжная выставка «Их судьбы – как истории планет»

МБ «Молодёжная»

22.11

Выставка-признание «За все тебя благодарю»

МБ с. Белогорье

22.11

Выставка-поздравление «Мама – главное слово в нашей судьбе»

МБ «Солнечная»

23.11

Праздничная программа «Самая прекрасная из женщин»

МБ «Центральная»

23.11

Урок милосердия «Мир начинается с матери»

МБ «Диалог»

23.11

Книжная выставка «Нет родней тебя на всей большой планете»

МБ им. Б. Машука

23.11,16:35

Тематический час «Твои права от А до Я» 6+

СОШ № 26, ул. Комсомольская, 21

24.11

Выставка–настроение «При солнышке тепло – при матери добро»

МБ с. Плодопитомник

24.11

Мастер-класс «Подарок маме» 6+

Отделение ОКЦ «Меридиан», Калинина, 82/2

24-30.11

Выставки детских работ студий «Колорит плюс» и «Художник» ко Дню матери

Отделения ОКЦ, Чайковского, 191; Кузнечная, 210

24.11,15:00

Праздничная программа «Самая прекрасная из женщин» 6+

МБ «Центральная», Красноармейская, 128

24.11,15:00

Мастер-класс «Медаль для любимой мамочки» 6+

МБ «Центральная», Красноармейская, 128

24.11,16:30

Концерт «Восславим женщину-мать» 6+

МБОУ «Школа № 23», 1 корпус, Моховая Падь

24.11,18.30

Концерт творческих коллективов филиалов ОКЦ, посвященный Дню матери

ул. Кузнечная, 210 (филиал ОКЦ)

25.11,12:00

Мастер-класс «Подарок маме» 6+

МБ с. Плодопитомник ул. Центральная, 1

25.11,14:00

Праздничный концерт «Букет для мамы»

ДК с. Плодопитомник

25.11,14:00

Выставка рисунков «Мамочка родная» (0+)

холл ДК с. Садовое

25.11,17:00

Праздничный концерт «Мама»

ДК с. Садовое

25.11,17:00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

ДК с. Белогорье

26.11,16:00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Большой зал ОКЦ

26.11

Литературно-игровая программа «Да пребудет главным самым в этом мире слово "мама"!»

МБ «Дом семьи»

30.11,16:00

Тематический час «Ты одна такая, любимая и родная»»

МДБ им. П. Комарова

Просмотров всего: 838

#дети #праздники

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад



    День матери в России учредили по указу, подписанному 30 января 1998 года президентом России Борисом Ельциным

    В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин



    Интересно, как это будет выглядеть. "Поздравляю Мадам, Вы беременны!" Оговаривается ли в Указе срок беременности с которого можно поздравлять, если нет, то является ли это пробелом в праве?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский


    "Поздравляю Мадам, Вы беременны!"


    Праздник хороший по замыслу.

    Но почему опять обошли вниманием пап?

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