День матери начали отмечать в Благовещенске

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В воскресенье, 26 ноября, в России отметят День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Не остался в стороне и Благовещенск: выставки, мастер-классы, концерты – все это ждет горожан в ближайшие дни.

День матери в России учредили по указу, подписанному 30 января 1998 года президентом России Борисом Ельциным. В соответствии с ним праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива предложена комитетом Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи с целью поддержки традиции бережного отношения к женщине и закрепления семейных устоев.

В Благовещенске в честь праздника запланированы различные мероприятия. На Амур.инфо – программа, подготовленная к этому дню.