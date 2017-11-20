Школьник в Моховой Пади принес домой заряженную петарду в виде гранаты

В районе Моховой Пади 8-летний мальчик нашел на детской площадке пластмассовую гранату. Ребенок решил, что это игрушка и принес ее домой. Граната оказалась петардой. Взрыв услышал весь район.

«У меня трое детей, младшая на руках – ей пять месяцев. Он приходит домой, говорит: мама я нашел гранату. А у нас до этого была дома обычная пластмассовая игрушечная граната. А я вижу, что эта очень похожа на настоящую. Сказала убрать пока, чтобы папа пришел с работы и посмотрел», – рассказала мама мальчика Надежда.

Петарду в виде гранаты юный благовещенец нашел на детской площадке возле ДОС №21. В тот момент там играли шесть школьников. Мальчик катался с горки с друзьями и в снегу увидел снаряд. Решив, что это детская игрушка, мальчик сунул петарду в карман и пошел домой.

Сомнения в том, что пластмассовая граната является игрушкой, возникли у отца ребенка. Чтобы убедиться в своих подозрениях, семья позвала соседа, который недавно вернулся из армии. Парень открутил часть устройства и обнаружил порошок. Мужчины предположили, что это порох, и незамедлительно вынесли петарду на улицу. Ее взорвали рядом с мусорными контейнерами в 200-х метрах от дома.

«Они взорвали – сразу на всех машинах сигнализация сработала. У меня волосы до сих пор дыбом. Мне же ребенок рассказал, что шел и в кармане играл с этой чекой. Как он ее не дернул… он бы остался и без глаз, и без рук. Такой был взрыв, что у ребенка бы оторвало полтела. Откуда она взялась возле детской горки?», – говорит мама школьника.