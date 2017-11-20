Александр Козлов рассказал, как относится к критике

Пресс-конференция прошла в рамках регионального фестиваля «Профи-2017». За два часа общения глава региона успел ответить на 19 вопросов.

Начали пресс-конференцию с актуального – ареста главы Циолковского, который по данным следствия получил крупную взятку. Александр Козлов назвал ситуацию глубокой и рассказал, что с нового года в составе правительства заработает управление по борьбе с коррупцией, сейчас структура существует как отдел. Штат не увеличат, только полномочия. Еще один кадровый вопрос касался министра здравоохранения. После отставки Николая Тезикова на его место временно назначили главного врача перинатального центра Анатолия Судакова. К его работе у губернатора претензий нет. Но кандидата на должность министра пока не могут найти.

«Мы занимаемся этим вопросом вместе с профсоюзом. Проверки идут, начинаем смотреть – много вскрывается интересного. Когда человека проверяешь один день – одна информация, неделю – это уже другая», – сказал глава региона.

Районные СМИ спрашивали: что будет с бывшим военным городком в Возжаевке, как будут развивать Свободный и кто достроит физкультурно-оздоровительный комплекс в Белогорске. В последнем случае глава региона выразил надежду на помощь «Газпрома».

Вопрос от «Альфа-новостей» касался бродячих собак, которые нападают на амурчан, или сами становятся жертвами дог-хантеров. Закон о безнадзорных животных фактически не работает. Журналисты поинтересовались, не пора ли его менять.

«Закон имеет под собой подзаконный акт – нормативные акты и другие документы. В одном документе все не пропишешь. Соответственно к нему требуется определенный пакет документов. К сожалению, этого пакета документов ранее не было. Не могу объяснить почему, ну вот его не было. Такие поручения мы дадим, точнее они уже даны. Я как сам человек небезразличный к животным, у самого две собаки, скажу следующее: нужно выходить, собираться, нужно понимать, если хотим влиять – надо возглавить», – сказал губернатор.

По словам губернатора, никто не хочет отлавливать собак в Благовещенске. Найти достойную фирму нелегко, а приют «Остров спасения» пока не имеет земли. Губернатор поручил найти участок в Благовещенском районе.

В заключительном вопросе главу региона спросили, как он относится к критике. Александр Козлов сказал, что готов услышать конструктивную критику и предложения. По его мнению, некоторые люди специально пытаются выставить губернатора не в лучшем свете. И выкладывают компрометирующие видео. Глава региона привел в пример ролик, который недавно попал в сеть.

«Это же выдернутый контекст. Я желал здоровья и через запятую упомянул тех, кто погиб. Потому что я своим долгом считал поднять фамилии этих людей в присутствии такого большого скопления людей, напомнить, что у нас жили ребята, которые сложили свою жизнь на войне ради того, чтобы сегодня был спокойствие и мир в отдельно взятом регионе нашей России. Что делают эти люди? Они выдирают контекст, не весь текст, и этим самым подставляют меня. У меня уже иммунитет на эти вещи психологический, но воспитание у этих людей недостойное. При этом мы же их смотрим», – сказал Александр Козлов.

За два часа журналисты задали 19 вопросов. Слово дали не всем. Но после губернатор написал в своем Инстаграме, что вопросов от журналистов поступило мало. Глава региона связал это с тем, что сейчас многие люди получают ответы от губернатора в социальных сетях.