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20ноября
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сегодня, 21:20 1

Минздрав: до 60 % средств здравоохранения сэкономит отказ от вредных привычек

Минздрав: до 60 % средств здравоохранения сэкономит отказ от вредных привычек
Фото: mygazeta.com

Здоровый образ жизни поможет сэкономить более половины средств здравоохранения – это деньги, которые уходят на лечение предотвратимых заболеваний. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, сообщает ТАСС.

Сэкономленные средства, по словам заместителя главы ведомства Дмитрия Костенникова, можно было бы направить на лечение тех людей, которым «это действительно нужно». С вредными привычками связан большой процент смертей.

«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60 % можно сократить текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», – сказал Дмитрий Костенников.

Речь идет о тратах здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния. Прежде всего, болезни сердечно-сосудистой системы, которые являются основной причиной смертности. Привести к таким болезням могут употребление наркотиков, избыточное употребление алкоголя, ожирение и низкий уровень физической культуры.

В последние годы в России снизилось потребление табака. В Минздраве в связи с этим уже прогнозируют снижение числа заболеваний, вызванных курением.

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#здоровье

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    15 минут назад

    Жизнь у нас сейчас чрезвычайно тяжёлая, прям таки невыносимая, поэтому:

    "За 10 лет в России удвоилось количество мужчин с избыточным весом.

    В России от ожирения и избыточного веса страдают 60% женщин и 55% мужчин, причем в отношении мужчин этот показатель за последние 10 лет удвоился, цитирует РИА «Новости» заместителя главного внештатного диетолога Минздрава Аллу Погожеву.

    С 2011 по 2015 год заболеваемость ожирением среди взрослого населения в России выросла в 2,3 раза, говорилось в докладе Роспотребнадзора. Если в 2011 году заболеваемость в России составляла 123,6 случая на 100 тысяч населения, то в 2015 году – уже 284,8 случая".

    http://vademec.ru/news/2017/11/15/za-poslednie-10-let-chislo-stradayushchikh-ozhireniem-muzhchin-v-rossii-udvoilos/

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