Минздрав: до 60 % средств здравоохранения сэкономит отказ от вредных привычек
Здоровый образ жизни поможет сэкономить более половины средств здравоохранения – это деньги, которые уходят на лечение предотвратимых заболеваний. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, сообщает ТАСС.
Сэкономленные средства, по словам заместителя главы ведомства Дмитрия Костенникова, можно было бы направить на лечение тех людей, которым «это действительно нужно». С вредными привычками связан большой процент смертей.
«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60 % можно сократить текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», – сказал Дмитрий Костенников.
Речь идет о тратах здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния. Прежде всего, болезни сердечно-сосудистой системы, которые являются основной причиной смертности. Привести к таким болезням могут употребление наркотиков, избыточное употребление алкоголя, ожирение и низкий уровень физической культуры.
В последние годы в России снизилось потребление табака. В Минздраве в связи с этим уже прогнозируют снижение числа заболеваний, вызванных курением.
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