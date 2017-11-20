Минздрав: до 60 % средств здравоохранения сэкономит отказ от вредных привычек

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Сэкономленные средства, по словам заместителя главы ведомства Дмитрия Костенникова, можно было бы направить на лечение тех людей, которым «это действительно нужно». С вредными привычками связан большой процент смертей.

«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60 % можно сократить текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», – сказал Дмитрий Костенников.

Речь идет о тратах здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния. Прежде всего, болезни сердечно-сосудистой системы, которые являются основной причиной смертности. Привести к таким болезням могут употребление наркотиков, избыточное употребление алкоголя, ожирение и низкий уровень физической культуры.

В последние годы в России снизилось потребление табака. В Минздраве в связи с этим уже прогнозируют снижение числа заболеваний, вызванных курением.