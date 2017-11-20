В конкурсе «Живая книга» приняли участие дети из 11 районов Приамурья

Конкурс «Живая книга» проводила Амурская областная детская библиотека. Юным амурчанам и их родителям предложили сделать своими руками книгу на экологическую тему с эффектом «оживления».

По условиям конкурса книги должны были бить объемными. Свою фантазию в семейно-творческом конкурсе проявили не только дети и их родители, но и коллективы – классы из разных школ региона. Жюри оценило 69 живых книг из разных городов Приамурья.

Для своих работ ребята использовали бумагу, фетр и бересту. Книги делали в разных техниках.

Все участники получили поощрительные призы – творческие наборы и книги о Норском заповеднике, а победители стали обладателями дипломов и пригласительных билетов на губернаторскую елку.

«Мы удивились, что на этот конкурс отозвалось много ребят. 11 районов для этого конкурса хорошо. Мы ожидали книг 50, а у нас получилось 69, и приняли участие 59 семей и 6 коллективов», – рассказала заведующая отделом библиотечных технологий и методической деятельности Амурской областной детской библиотеки Любовь Садовникова.