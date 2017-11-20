Амурская семья получила дальневосточные гектары и 3 миллиона на ферму

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Амурская семья построила животноводческую ферму на дальневосточных гектарах. Так фермеры из Серышевского района воплотили в жизнь свою давнюю мечту. На реализацию проекта они получили грант в 3 миллиона рублей.

Супруги Козулины из села Озерное Серышевского района оформили 3 дальневосточных гектара и открыли животноводческую ферму. На развитие сельского хозяйства они получили грант почти в три миллиона рублей. Этих денег хватило на то, чтобы облагородить территорию, провести коммуникации, построить ферму и закупить 20 голов голштино-фризской породы.

«На одном гектаре мы организовали огород, где выращиваем бахчевые, картофель и капусту, а на двух других построили молочную ферму», – рассказала Елена Козулина.

Фермеры намерены сами выпускать готовый продукт. Продавать сырье говорят, не так выгодно. Поэтому в ближайшее время закупят на ферму специальное оборудование для организации производства, упаковки и хранения продукции. Поставлять на местный рынок хотят масло, творог и сыворотку, попробуют производить кефир и йогурты.

«Мы простые люди – всю жизнь на земле. Программа «дальневосточный гектар» и сельскохозяйственный грант дали нам возможность реализовать давнюю мечту. А азарт приходит во время игры, так что мы уже выбираем дополнительные гектары», – рассказала Елена.

Получателям дальневосточных гектаров доступны 35 мер господдержки, в их число входит льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение «дальневосточного гектара», субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства, сообщает Минвостокразвития.