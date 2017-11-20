Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: инвестиционная привлекательность Приамурья

Тема интервью в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 21 ноября: «Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности Амурской области вырос. Что дальше?» На вопросы Михаила Митрофанова отвечает руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова (г. Владивосток).

Ведущие утреннего эфира Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

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