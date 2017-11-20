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20ноября
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Реконструкция тротуаров, освещение и светофоры: план ремонта в Благовещенске на 2018 год

Реконструкция тротуаров, освещение и светофоры: план ремонта в Благовещенске на 2018 год
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Итоги дорожной кампании 2017 года подвели на встрече мэр Благовещенска и губернатор Приамурья. Валентина Калита рассказала, что дорожники устранили недостатки, которые выявили надзорные органы и общественные организации. Еще раз отремонтированные дороги осмотрят весной 2018 года. Если снова возникнут замечания, подрядчики их устранят.

В этом году отремонтировали дороги и тротуары улиц Театральная, Зейская и Чайковского в районе таможни. Работы в этих районах продолжат и в следующем году.

«В следующем году большую ставку администрация областного центра планирует сделать на безопасность пешеходов, для чего будут проведены реконструкция тротуаров, создание сети уличного освещения и установка светофоров в этом районе города», – подчеркнула Валентина Калита.

В 2018 году в Благовещенске благоустроят тротуары на 29 участках. Продолжится реконструкция улицы Строителей в 800-м квартале. В этом районе оборудуют транспортные развязки и установят автобусные остановки. Также в Благовещенске модернизируют некоторые перекрестки.

Дорожные работы продолжат по улице Северная, в районе Мухина. Специалисты сейчас прорабатывают вопрос по реконструкции улицы Мухина, но это перспектива ближайших трех лет, отметила Валентина Калита. Благоустроят в 2018 году район школ № 10, 25,17 и 6, детских садов № 40, 47.

«Отдельно стоит большая работа по благоустройству территории инфекционной больницы. Ранее жители указывали на отсутствие парковки и освещения. Всё это учтено в планах на 2018 год», – рассказала мэр Благовещенска.

На ремонт и строительство дорог Благовещенск ежегодно получает из областного бюджета по 300 миллионов рублей. В таком объеме финансирование этой сферы запланировано до 2020 года.

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#ЖКХ #строительство

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