Амурские спасатели шли по ледяной воде, чтобы спасти детей с льдины

Спасатель Оганез Манукян, который помогал спасти двух детей, оказавшихся на льдине на реке Зее, рассказал подробности спасательной операции. За детьми ему пришлось идти по ледяной воде.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 18 ноября, в Благовещенске двое детей застряли на льдине на реке Зее в районе автомобильного моста. В ходе спасательной операции в 15:40 с льдины был снят мальчик 2002 года рождения. Второй ребенок, ему 11 лет, перепрыгнул на другую льдину, и эвакуировать его стало невозможно. Пришлось привлекать судно на воздушной подушке.

Спасатель Амурского филиала ДВРПСО Оганез Манукян, непосредственно участвовавший в спасении детей, рассказал подробности операции.

Сотрудники ПСО прибыли на место – под автомобильный мост через Зею. Сначала взяли веревку и попытались докинуть до ребят. Сделали три попытки, но все неудачные – расстояние было около 20 метров. Оганез Манукян, который уже надел гидрокостюм, прикрепил веревку к поясу и по воде пошел к детям. Он влез на льдину, и ее подтянули к берегу. Так спасли старшего мальчика.

А младший ранее перепрыгнул на другую льдину – побольше, которую отнесло метров на 30-40. Оганез Манукян добрался до нее, и вместе с мальчиком дождался судна на воздушной подушке.

«В тот момент думал о том, чтобы с ребенком все было в порядке и чтобы пальцы не отморозить. Страшно не было, в тот момент об этом не думаешь», – вспоминает спасатель.

«В данном случае, я считаю, что спасатели отработали хорошо. Находясь на льдине, он оказывал моральную поддержку подростку и не дал ему запаниковать», – оценил действия сотрудника начальник Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда Анатолий Соколов.