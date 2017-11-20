В Приамурье почти пять месяцев ищут жительницу села Поздеевка

Амурские полицейские разыскивают без вести пропавшую Ольгу Бояркину. 38-летняя женщина родом из села Смелое Октябрьского района, но проживала в селе Поздеевка Ромненского района. 28 мая около 6 часов утра амурчанка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

На вид женщине 38-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрного цвета ниже плеч, глаза карие. Четыре передних верхних зуба отсутствуют.

Была одета на момент ухода в кофту серого цвета на молнии, которая не застёгивалась. Под этой кофтой находилась другая кофта с горлом темно-зеленого цвета. Также на женщине были джинсы чёрного цвета, носки в полоску разных цветов, резиновые тапочки голубого цвета. Волосы убраны в пучок резинкой красного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в пункт полиции «Ромненский» по телефонам: 8(41645)91-8-79, 91-0-63.