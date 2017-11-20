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сегодня, 17:38 0

Амурчанин солгал полиции о краже, чтобы оправдаться перед женой

Амурчанин солгал полиции о краже, чтобы оправдаться перед женой
Фото: day.org.ru

В Михайловском районе Амурской области суд рассмотрит дело 38-летнего жителя села Поярково. Мужчина обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении. На такой шаг амурчанин пошел, чтобы оправдаться перед женой.

Установлено, что инцидент произошел 7 августа этого года. Житель села сообщил в органы внутренних дел о том, что его дом обокрали. На самом деле кражи не было – сельчанин сам ранее продал это имущество для того, чтобы купить спиртные напитки.

16 ноября уголовное дело в отношении амурчанина направили в суд Михайловского района. Ему грозит штраф в размере до 120 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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