Военные переходят на электронные жетоны

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На карте записана вся информация из военного билета: ФИО, воинское звание, номер части, группа крови и так далее. Выдача жетонов военнослужащим началась осенью 2017 года.

Благодаря персональным электронным картам Минобороны получило возможность контролировать перемещение военнослужащих по территории части, время прохода на защищенные объекты, отслеживать доступ к закрытым информационным ресурсам.

Электронный жетон — это небольшая пластиковая карта. Внутри нее спрятан чип — носитель информации. Информация на нем сохранится в случае, если противник применит средства радиоэлектронной борьбы или жетон подвергнется воздействию электромагнитного излучения. Данные с электронного жетона можно прочитать с помощью специальных стационарных и мобильных сканеров. Например, врачи смогут за считанные секунды получить всю необходимую информацию о раненом военнослужащем.

«Электронные жетоны серьезно упростят армейскую бюрократию, – рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. – Помимо личного дела, в воинской части хранятся финансовые документы военнослужащего, продовольственные аттестаты, ведомости закрепления оружия и много другой информации. Раньше постоянно приходилось вести учет, сверять данные. Это особенно тяжело при переводе человека из одной части в другую. В таких случаях приходилось собирать пакет документов, сверять их, правильно заполнять».

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает, что применение электронных жетонов позволит Минобороны повысить дисциплину среди военнослужащих и безопасность в воинских частях.

До сих пор аналогичную систему смогли реализовать только в вооруженных силах США. Но в отличие от отечественной американская система Rapids хранит минимальный объем информации. Чип вставлен в идентификационную карту военнослужащего — на нем записаны только ФИО, группа крови и личный номер.

Представитель пресс-службы ВВО Матвей Невешкин сообщил редакции ИА «Амур.инфо», что подобные личные электронные карты – система «паспорт» – военные Амурской области получают второй год. Сейчас их выдают всем призывникам в области.

«На карте имеется фото призывника, а также чип, на котором записывается 60 различных параметров военнослужащего, – рассказал Матвей Невешкин. – Карты изготовляют на областном призывном пункте. Пока не все военнослужащие оснащены ими, но в перспективе электронная карта появится у каждого военного».