Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:35 0

Военные переходят на электронные жетоны

Военные переходят на электронные жетоны
Фото: iz.ru

Российским военнослужащим начали массово выдавать электронные жетоны, сообщают «Известия». На них записаны персональные данные, ключи доступа в различные помещения, биометрическая и медицинская информация, результаты боевой подготовки. Выдают такие жетоны и военным Приамурья.

На карте записана вся информация из военного билета: ФИО, воинское звание, номер части, группа крови и так далее. Выдача жетонов военнослужащим началась осенью 2017 года.

Благодаря персональным электронным картам Минобороны получило возможность контролировать перемещение военнослужащих по территории части, время прохода на защищенные объекты, отслеживать доступ к закрытым информационным ресурсам.

Электронный жетон — это небольшая пластиковая карта. Внутри нее спрятан чип — носитель информации. Информация на нем сохранится в случае, если противник применит средства радиоэлектронной борьбы или жетон подвергнется воздействию электромагнитного излучения. Данные с электронного жетона можно прочитать с помощью специальных стационарных и мобильных сканеров. Например, врачи смогут за считанные секунды получить всю необходимую информацию о раненом военнослужащем.

«Электронные жетоны серьезно упростят армейскую бюрократию, – рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. – Помимо личного дела, в воинской части хранятся финансовые документы военнослужащего, продовольственные аттестаты, ведомости закрепления оружия и много другой информации. Раньше постоянно приходилось вести учет, сверять данные. Это особенно тяжело при переводе человека из одной части в другую. В таких случаях приходилось собирать пакет документов, сверять их, правильно заполнять».

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает, что применение электронных жетонов позволит Минобороны повысить дисциплину среди военнослужащих и безопасность в воинских частях.

До сих пор аналогичную систему смогли реализовать только в вооруженных силах США. Но в отличие от отечественной американская система Rapids хранит минимальный объем информации. Чип вставлен в идентификационную карту военнослужащего — на нем записаны только ФИО, группа крови и личный номер.

Представитель пресс-службы ВВО Матвей Невешкин сообщил редакции ИА «Амур.инфо», что подобные личные электронные карты – система «паспорт» – военные Амурской области получают второй год. Сейчас их выдают всем призывникам в области.

«На карте имеется фото призывника, а также чип, на котором записывается 60 различных параметров военнослужащего, – рассказал Матвей Невешкин. – Карты изготовляют на областном призывном пункте. Пока не все военнослужащие оснащены ими, но в перспективе электронная карта появится у каждого военного».

Просмотров всего: 256

#военные #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 24

В Уссурийске нашли мертвым офицера из Амурской области
Общество 3

В белогорских школах появятся интеллектуальные столовые

Другие новости

Спорт может приносить деньги и болельщикам

16 ноября, 12:08
Общество 36

Амурским военным впервые поставили новые огнеметные системы «Солнцепек»