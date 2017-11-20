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20ноября
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Приамурье получит субсидию на создание детского технопарка

Приамурье получит субсидию на создание детского технопарка
Фото: cherinfo.ru

В 2018 году минобрнауки РФ выделит субсидию на создание детского технопарка «Кванториум» в Благовещенске. Амурская область вошла в число регионов, ставших победителями отбора в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Как пишет пресс-служба минобрнауки Амурской области, технопарк – это инновационная форма организации научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и подростков. Его цель – вовлечь ребят в продуктивную творческую деятельность и – одновременно – включить их в сферу экономики через «малое предпринимательство» и «малый бизнес».

В «Кванториуме» юные амурчане будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности. Для обучения используют инновационное оборудование и программное обеспечение.

Отмечается, что доступ к «Кванториуму» будут иметь не только школьники, но и студенты.

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#дети #наука #образование

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