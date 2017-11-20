Жители многоэтажки на набережной Амура хотят помешать вечеринке в пентахусе

Фото: sar-holding.ru

В редакцию Амур.инфо обратились жители одного из трех так называемых домов-свечек, расположенных на набережной Амура. Благовещенцы рассказали, что на верхнем этаже их высотки – в пентхаусе – готовится большая коммерческая вечеринка. Людей возмутило, что подобное мероприятие пройдет в жилом доме.

Мероприятие организует местный журнал «Дорогое удовольствие» совместно с «САР-холдинг». Пройдет оно 22 декабря, информация о предстоящем событии уже размещена в соцсетях. Гостей приглашают на презентацию зимнего выпуска журнала.

В списке развлечений – танцы, девушки с плетками, покерные столы и другое. «Потрясающий вид на Китай, фуршет, элитный алкоголь от Wine Salon, акробаты, фотозоны от лучших декораторов, завораживающие световые инсталляции, а также много музыки, веселья, танцы GO-GO, паровые коктейли, покерные столы и сексуальные девушки с плетками 18+ – пропустить невозможно! Дед Мороз с подарками ждет тебя!», – гласит реклама мероприятия.

Между тем, жильцы многоэтажки с опасением ждут предстоящей вечеринки. Несмотря на то, что 22-й этаж, где расположен пентхаус, отделен от остальных квартир техническим этажом, люди переживают, что шум все равно будет хорошо слышен.

«Они вначале хотели вообще сделать вечеринку до полуночи. Но один из жителей поговорил с организаторами, и мероприятие перенесли. Оно пройдет теперь 20:00 до 22:00. Но дело в том, что шум будет слышен в любом случае. У некоторых жильцов маленькие дети. И вообще, насколько законно проводить подобное коммерческое мероприятие в жилом доме. На него ведь и билеты продаются», – высказалась жительница дома № 123 по улице Краснофлотской.

Возмущенные жители написали заявление в прокуратуру. На его рассмотрение по закону уйдет 30 дней.

Тем временем, руководство «САР-холдинг» прокомментировало, что никаких нарушений при проведении мероприятия не будет. «Люди могут писать заявления, это их решение и желание. Но собственник пентхауса имеет полное право на организацию этого мероприятия. Это его жилье. Пентхаус расположен на 22-м этаже, на 21 этаже никто не живет, квартиры начинаются только на 20 этаже. Поэтому шума не будет никакого. Но даже если вдруг будет слышно, то по закону до определенного времени мы можем шуметь. Когда человек вечером ремонт делает, ему ведь ничего не говорят», – сказал генеральный директор «САР-холдинг» Роман Самвелян.

В редакции журнала «Дорогого удовольствия» пообещали прокомментировать ситуацию после 19 часов, сославшись на занятость.

Между тем, как пояснили в городской полиции, согласно законодательству Амурской области, в будние дни шум не запрещен с 7 до 22 часов, за исключением перерыва с 13 до 15 часов. При этом законодательством не установлены шумовые пределы, то есть тот уровень шума, за границы которого нельзя переходить.