Эксперт: развитию регионов ДФО могут послужить продукты с геоиндикаторами

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Продукты с географическими индикаторами могут стать локомотивами развития дальневосточных регионов. Такого мнения придерживается президент Национальной ассоциации производителей и поставщиков региональных продуктов Иван Меркулов. О создании регионального бренда он рассказал на семинаре «Продукты с географическими индикаторами как основа развития экономики региона», передает пресс-служба Минвостокразвития.

Географический индикатор на продукте подсказывает покупателю, в каком месте тот был произведен. В настоящее время продажи таких продуктов набирают обороты по всему миру. Потребители хотят знать, что они едят, отмечает эксперт.

«Зачастую при покупке ключевым фактором становятся не вкусовые качества продукта, а его история. Продукты с географическим индикатором – это продукты, которые выращены и переработаны на определенной территории и обладают некими уникальными свойствами. Все исследования сегодня говорят о том, что потребители хотят знать о происхождении продукта. Фактор его "родословной" является значимым, и люди готовы платить за это большую стоимость», – говорит Иван Меркулов.

По его словам, в мире много территорий, экономика которых построена на таких продуктах. Например – македонский бурек, один из главных продуктов, который эта страна экспортирует в Евросоюз. В его производстве заняты многие местные компании.

«В Евросоюзе зарегистрировано более тысячи наименований продуктов с географическими индикаторами, объем продаж которых на экспорт составляет более 15 миллиардов евро в год. В России же сегодня насчитывается 162 продукта с географическими индикаторами, из них продуктов питания – всего 22, тогда как в каждом регионе есть как минимум 3-4 региональных продукта питания, потенциально имеющих большой экспортный потенциал, и перспективный объем отрасли оценивается около одного триллиона рублей в ценах производителей», – подчеркивает эксперт.

Дальневосточные продукты, полагает Иван Меркулов, обладают колоссальным потенциалом, но регионам в первую очередь нужно определиться со специализацией.

«Даже поверхностный анализ открытых источников о продуктах ДФО дает множество перспективных вариантов, которые могут стать брендами мирового масштаба и визитной карточкой Дальнего Востока в мире. Например, ламинария японская, трепанг, мидии и устрицы. Камчатский краб известен всему миру, но пока это не бренд, а "народная" история. Лимонник, элеутерококк, брусника, якутская жеребятина, чукотская оленина, дальневосточный мед, корейский кедр. Все эти продукты, грамотно структурированные и организованные в формате кооперации, могут стать локомотивами развития территорий», – заявил Меркулов.