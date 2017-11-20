Прожиточный минимум амурчан в III квартале 2017 года снизился

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Прожиточный минимум для амурчан в III квартале 2017 года составил 11 099 рублей, сообщает Амурстат. За три месяца его размер снизился на 402 рубля. 2 ноября 2017 года губернатор Амурской области подписал постановление о его утверждении.

Согласно постановлению на продукты питания средний амурчанин по минимуму может тратить 4 693 рубля. На непродовольственные товары – 2 826 рублей. Примерно в такую же сумму ему обойдется и оплата различных услуг – 2 838 рублей в месяц. Расходы по обязательным платежам и сборам составляют 742 рубля.

Для разных категорий населения Амурской области размер прожиточного минимума разный. Для трудоспособного населения он составит 11 795 рублей, для детей – 11 468, а для пенсионеров – 9 013 рублей.

При этом, общероссийский размер прожиточного размера практически не меняется: у трудоспособного населения он сохранится на прежнем уровне, у детей вырастет на 0,2 %, а у пенсионеров снизится на 0,1 %. Правда, из-за разницы цен среднероссийский прожиточный минимум ниже амурского – 10 328 рублей.

Что касается амурских цен на товары, то за примерно за месяц – с 16 октября по 13 ноября – большинство ценников никак не изменились. Согласно Амурстату, на 10–20 копеек подешевело молоко, чуть больше чем на рубль – творог. Рекордное удешевление у сахара – почти на 3 рубля, и у водки – более 3 рублей за литр. Гречка успела подорожать на 80 копеек, а потом подешеветь на рубль.

Зато на 26 рублей подорожали свежие огурцы, на 12 рублей – свежие помидоры. Примерно на полтора рубля подорожала мороженая рыба, почти на рубль – подсолнечное масло, яйца стали дороже на чуть менее чем на 2 рубля.