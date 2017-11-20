В Белогорске на месте пожара нашли труп мужчины

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В понедельник утром, 20 ноября, в Белогорске горел частный жилой дом. Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте пожара обнаружили труп мужчины. Проводится разбирательство.

Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в тушении пламени принимали участие два боевых расчета. На момент их прибытия из дома шел густой черный дым, наблюдалось сильное задымление. Для того чтобы попасть внутрь дома, сформировали звено газодымозащитной службы.

По предварительной информации, пожар начался на диване, а после пламя перекинулось на другие вещи. Специалисты рассматривают несколько версий случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации ИА «Амур.инфо», погибший – хозяин дома 1964 года рождения – проживал в нем один. В обстоятельствах гибели мужчины предстоит разобраться правоохранителям.