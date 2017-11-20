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20ноября
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сегодня, 15:12 6

Прокуратура ждет от амурчан жалобы на нарушения в сфере здравоохранения

Прокуратура Амурской области приглашает амурчан принять участие в третьем открытом форуме, который состоится 23 ноября в 11 часов. Его темой станет защита прав граждан в сфере здравоохранения. До 16 ноября жители Приамурья смогут пожаловаться на нарушения законодательства в этой области.

Проведет форум прокурор Амурской области Руслан Медведев. Также в мероприятии примут участие представители органов власти, уполномоченный по правам человека в Приамурье, контролирующие надзорные органы и представители общественности.

Вопросы на форум о нарушениях законодательства и прав граждан в сфере здравоохранения принимаются по факсу: 8-4162-77-50-01 или электронной почте прокуратуры области prokuratura@tsl.ru.

Желающим принять участие в мероприятии для своевременной регистрации необходимо сообщить данные – ФИО, должность, контактный телефон. Проведут форум в актовом зале Амурской детской клинической больницы по адресу: улица Октябрьская, 108, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 605

#жизнь #закон #здоровье

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Марина Н

    Марина Н
    1 час назад

    Как понять жалобы принимаются до 16 ноября.... Уже ведь 20 ноября, т.е жалобы уже не принимаются!!! Или как эту новость вообще понимать?

  • Genius1234

    Genius1234
    1 час назад

    Ну умора! Кто на что учился,тот так и поймет !

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    На машине времени надо вернутся назад...И задать вопрос.

  • Gelo

    Gelo
    44 минуты назад

    Значит опять опоздали...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    А потом вообще жаловаться низяяя?

  • Ну да, ну да

    Ну да, ну да
    15 минут назад

    Господи!!!! Да разве мало нажалобились? Что изменилось? Денег в больницах стало больше, кредиторка уменьшилась? Стегать загнанную лошадь можно до той поры пока не сдохнет. Кто чем помог амурской медицине? Да пригласите профи, которые сделают аудит системе здравоохранения, выработают стратегию первоочередных задач, скажите честно сколько недофинансируется лечебные учреждения.... Жалоб, как мне кажется уже никто особо не боится. Ну, жалуются и что?!

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