Прокуратура ждет от амурчан жалобы на нарушения в сфере здравоохранения

Прокуратура Амурской области приглашает амурчан принять участие в третьем открытом форуме, который состоится 23 ноября в 11 часов. Его темой станет защита прав граждан в сфере здравоохранения. До 16 ноября жители Приамурья смогут пожаловаться на нарушения законодательства в этой области.

Проведет форум прокурор Амурской области Руслан Медведев. Также в мероприятии примут участие представители органов власти, уполномоченный по правам человека в Приамурье, контролирующие надзорные органы и представители общественности.

Вопросы на форум о нарушениях законодательства и прав граждан в сфере здравоохранения принимаются по факсу: 8-4162-77-50-01 или электронной почте прокуратуры области prokuratura@tsl.ru.

Желающим принять участие в мероприятии для своевременной регистрации необходимо сообщить данные – ФИО, должность, контактный телефон. Проведут форум в актовом зале Амурской детской клинической больницы по адресу: улица Октябрьская, 108, сообщает прокуратура Амурской области.