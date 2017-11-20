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20ноября
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сегодня, 14:17 1

Амурчанин заплатил мошеннику 45 тысяч рублей за восстановление ПТС

Амурчанин заплатил мошеннику 45 тысяч рублей за восстановление ПТС
Фото: www.kolesa.ru

Благовещенский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении благовещенца, который пошел на мошенничество, чтобы заработать. Мужчина разместил в Интернете объявление с предложением восстановить документы на автомобиль. В итоге взял деньги с обратившегося к нему клиента, но обещанную услугу не выполнил.

Суд установил, что в ноябре 2016 года благовещенец разместил объявление на сайте Drom.ru о том, что может оказать помощь в восстановлении документов на автомобиль. На самом деле делать это он не намеревался. Вскоре объявление увидел житель села Талдан Сковородинского района. В декабре он связался с благовещенцем и согласился на внесение предоплаты в размере 35 тысяч рублей, перечислив деньги на карту мошенника.

На этом преступник не остановился. Спустя некоторое время, в январе 2017 года, он сообщил своему клиенту о том, что нужно перевести еще 10 тысяч рублей. Не подозревая об обмане, амурчанин перевел необходимую сумму. Но в итоге ПТС так и не получил.

Пострадавший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Но мошеннику уголовного наказания удалось избежать. Следователь обратилась в суд с ходатайством о прекращении дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

В судебном заседании помощник прокурора Благовещенска не возражала против прекращения уголовного дела. Преступление, совершенное благовещенцем, относится к категории средней тяжести, кроме того, мужчина ранее не был судим и возместил потерпевшему ущерб.

В итоге преступника обязали выплатить штраф в размере 8 тысяч рублей, сообщает горсуд.

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#закон #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Правильно, пусть дальше идёт обманывать доверчивых граждан!

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