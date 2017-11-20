Амурский ученый выиграл грант тайваньского исследовательского центра

Фото: пресс-служба АмГУ

Профессор кафедры китаеведения АмГУ Сергей Филонов стал обладателем гранта Научно-исследовательского центра китаеведения Тайваня. Ученый выиграл в престижном конкурсе Тайваньской академии наук.

Сергею Владимировичу предстоит провести исследование на тему «Представления об ином мире в раннесредневековом даосизме III-VI веков: на основе сочинения "Пресветлый кодекс от Совершенных правителей Девяти небес"». Ее профессор будет разрабатывать в течение четырех месяцев в городе Тайбэй на Тайване.

По словам ученого, выбранная им тема очень важна и имеет определяющее значение для понимания динамики эволюции китайской культуры.

«Думаю, что моментом, повлиявшим на получение гранта, могло стать мое внимание к ранее неизученному древнему тексту. Он позволяет выделить очень древний пласт китайской простонародной культуры. И этот пласт связан с тем, что было самым существенным для китайцев. А китайцы, может быть, в более обостренном виде ощущали угрозу от демонов и призраков, которые приходят из мира мертвых. Эти представления во многом породили даосскую религию, – рассказывает Сергей Владимирович. – Данный текст, в отличие от тех сочинений, которые я раньше изучал, позволяет проследить динамику развития даосизма и развития его не только за счет пришлого буддизма, но и за счет очень древней архаической китайской религиозной традиции».

Как сообщает пресс-служба АмГУ, работа над исследованием уже начата – еще до подачи документов на конкурс Сергей Филонов опубликовал несколько статей по теме, дав в них описание «Пресветлого кодекса…» и некоторых характерных для него представлений. Итогом работы в рамках гранта должно стать выступление с докладом в Научно-исследовательском центре китаеведения Тайваня. В России же исследователь рассчитывает в перспективе издать книгу. Кроме того, Сергей Владимирович планирует заняться на Тайване изучением некоторых храмов и религиозных мероприятий. Результатом этих полевых исследований и наблюдений может стать отдельная работа.