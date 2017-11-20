Слабый снег в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 21 ноября
В Амурской области 21 ноября установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 12 метров в секунду.
Температура ночью понизится до минус 16…21 градуса, при прояснении – до минус 26…31. Днем термометры покажут 7…12 градусов мороза, по северу местами – минус 17…22.
В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, во второй половине дня пройдет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 16…18 градусов мороза, днем – минус 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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