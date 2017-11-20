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сегодня, 12:52 2

Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей

Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Фото: zaymrus.ru

57 процентов россиян имеют хотя бы один непогашенный кредит. Эта цифра удвоилась за последние восемь лет. Исследования провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает «Российская газета».

Число россиян, которые хотя бы раз пользовались кредитами, выросло на 10 % за последние три года. Сегодня этот показатель составляет 67 %. Еще не успели расплатиться с банками 57 % жителей страны. Почти треть из них рассчитывает легко выплатить кредит, 44 % признаются, что для этого им потребуется приложить усилия. Доля пессимистов в общей массе сокращается: если в 2014 году таких было 37 %, то в этом – 22 %. Вовсе не выплатить кредит опасаются 4 % россиян.

«Человек всегда ожидает несколько более радужную картину, чем она складывается на самом деле. Сейчас кредитование развито гораздо сильнее. Объем этого рынка существенно вырос по отношению к доходам, плюс ставки по ипотеке и потребительским кредитам постепенно снижаются. Это может внушать потенциальным заемщикам мысли о том, что с кредитом можно будет легко расплатиться», – прокомментировал результаты исследования старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

Данные Центробанка подтверждают, что россияне смело берут новые кредиты. Физическим лицам по состоянию на 1 ноября выдали 11,79 триллиона рублей в долг. Просроченная задолженность составила 880 миллиардов.

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#финансы

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Комментарии
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  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    41 минута назад

    Страна дураков крекс пэкс фэкс ....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    Да лаадно? Не может быть?.. И что же теперь, на улицу выкидывать людей?

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