Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей

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Число россиян, которые хотя бы раз пользовались кредитами, выросло на 10 % за последние три года. Сегодня этот показатель составляет 67 %. Еще не успели расплатиться с банками 57 % жителей страны. Почти треть из них рассчитывает легко выплатить кредит, 44 % признаются, что для этого им потребуется приложить усилия. Доля пессимистов в общей массе сокращается: если в 2014 году таких было 37 %, то в этом – 22 %. Вовсе не выплатить кредит опасаются 4 % россиян.

«Человек всегда ожидает несколько более радужную картину, чем она складывается на самом деле. Сейчас кредитование развито гораздо сильнее. Объем этого рынка существенно вырос по отношению к доходам, плюс ставки по ипотеке и потребительским кредитам постепенно снижаются. Это может внушать потенциальным заемщикам мысли о том, что с кредитом можно будет легко расплатиться», – прокомментировал результаты исследования старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

Данные Центробанка подтверждают, что россияне смело берут новые кредиты. Физическим лицам по состоянию на 1 ноября выдали 11,79 триллиона рублей в долг. Просроченная задолженность составила 880 миллиардов.