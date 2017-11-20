Амурчан призывают жаловаться на проблемы в сфере ЖКХ

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Амурский сенатор Александр Суворов 1 декабря проведет личный прием граждан по теме «Вопросы сферы ЖКХ». Во встрече примут участие министр ЖКХ, директор регионального фонда капремонта и руководитель «Амурэнергосбыта».

Прием начнется в 9:30 в общественной приемной Дмитрия Медведева по адресу: ул. Ленина, 135, кабинет 102 (вход с улицы Островского). Амурчане смогут сообщить о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проконсультироваться.

Прием проведут член Совета Федерации Федерального собрания РФ Александр Суворов, министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев, директор Филиала ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергей Батурин.

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (4162) 22-44-21, 22-44-23, 22-44-32.