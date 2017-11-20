Андрей Тягло: экипаж Ан-2 ценой своей жизни спас жителей Экимчана

Как сообщало Амур.инфо, расследованием крушения самолета Ан-2 в Экимчане, которое произошло 7 ноября, занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также транспортная прокуратура и следственный комитет. Официальный срок расследования – 30 дней. Пока специалисты озвучили промежуточные итоги.

«Уже сегодня можно сказать, что экипаж, пилотирующий самолет Ан-2, предотвратил более масштабную трагедию. Пилоты при посадочном планировании в пониженном скоростном режиме могли воспользоваться небольшим участком свободной площади для посадки, которая была и дала бы возможность осуществить аварийную посадку, но она заканчивалась жилым сектором. В последние секунды экипаж принял решение изменить угол посадочной траектории на 45 градусов, что дополнительно сократило скорость планирования и привело к неконтролируемому падению на свободное от жилых домов место. Таким образом, ценой своей жизни пилоты избежали падения на жилой дом и гибель жителей», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

По словам председателя комиссии по расследованию катастрофы самолета Ан-2 в Амурской области, главного специалиста комиссии авиационных происшествий МАК Сергея Волнухина, сейчас ведется расследование причин, которые привели к падению самолета. На данный момент есть техническое подтверждение, что пилоты в той ситуации предприняли все усилия, чтобы избежать человеческих жертв среди населения.