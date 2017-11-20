5-летней Элине Рыбачёнок требуется помощь для лечения в Сочи

Юной благовещенке Элине Рыбачёнок, которой поставили диагноз ДЦП, требуется пройти лечение в реабилитационном центре «Восток» в Сочи. Для этого нужно собрать 547 500 рублей.

«Беременность с дочерью проходила нормально. Но, когда дочь родилась, она не дышала, и ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, – рассказывает мама ребенка Елена Рыбачёнок. – Было тугое обвитие пуповиной и асфиксия».

Девочка развивалась с большим опозданием, в год не начала ходить. Врачи поставили диагноз: атонически-астатическая форма ДЦП, поражение опорно-двигательной системы. Все эти годы мама активно занималась лечением девочки: 1–2 раза в год в местных медучреждениях, ездили в Москву, Челябинск, Санкт-Петербург.

«Сейчас ей 5 лет, она ходить не может, и даже самостоятельно не стоит, переизгиб в коленочках, вальгусные стопки, мелкая моторика тоже не на должном уровне. Девочка перспективная, всё понимает и очень страдает, что не может ходить и бегать за детками», – рассказывает мама.

Елена Рыбачёнок обращается к неравнодушным людям с просьбой помочь пройти лечение в реабилитационном центре «Восток» в Сочи. «Были врачи из клиники, смотрели ребёнка и обнадёжили нас», – рассказала она. Врачи центра определили комплекс медицинских услуг, который в общей сумме стоит 547 тысяч 500 рублей.

Перечислить средства можно на банковскую карту 4276 8030 2933 9096. Уточнить информацию можно по телефону 8 909 813 9555.