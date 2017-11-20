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На реке Зее автомобиль провалился под лед колесами (видео)

На реке Зее автомобиль провалился под лед колесами (видео)

Обновлено: 13:34

В воскресенье, 19 ноября, на реке Зее близ Благовещенска произошел инцидент с автомобилем. Машина по неизвестной причине выехала на лед и провалилась в него колесами. Видео с места происшествия появилось в Инстаграме ИА «Сканер».

Как рассказала ИА «Амур.инфо» автор ролика, он был снят накануне в 16:43 в районе автомобильного моста через Зею. Предположительно, в машине находился водитель. Чем все закончилось, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству сообщили, что 19 ноября сведения о таком происшествии спасателям не поступали, за помощью никто не обращался.

Благовещенцам напоминают, что выход, а тем более выезд на неокрепший лед рек опасен. В случае подобных происшествий необходимо обращаться по единому номеру 101.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Обновление 13:34. Как стало известно позже, застрявшую машину вытащили изо льда.

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#происшествия #транспорт

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