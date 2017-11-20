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В Благовещенске ночью хулиганы пинали машины (видео)

В Благовещенске ночью хулиганы пинали машины (видео)

В Благовещенске камеры наружного видеонаблюдения в одном из дворов запечатлели хулиганов. Двое неизвестных парней в ночь с 18 на 19 ноября пинали чужие автомобили. Некоторые машины оказались повреждены.

«Они вначале шли от Забурхановской, 93/1, пинали машины, которые подальше от нашего дома стоят. Потом подошли к нашей стоянке, к Забурхановской, 91, и начали пинать мою машину, которая замигала на кадрах, и машину соседа. У соседа госномер отвалился, а на моей машине царапина на бампере и след от ботинок, протектор», – рассказал благовещенец Игорь.

По словам мужчины, в полицию ни он, ни владельцы других пострадавших автомобилей не обращались из-за незначительного ущерба. При этом пытались разыскать хулиганов самостоятельно, распространяя видео среди жильцов.

«Мы в выходные искали их, не нашли. По видеозаписи не узнали, кто это. Понятно было только то, что это не подростки, а взрослые люди, причем выпившие, как мы поняли. В полицию не обращались, потому что незначительные повреждения», – добавил горожанин.

Просмотров всего: 1473

#происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    «Мы в выходные искали их, не нашли. По видеозаписи не узнали, кто это. Понятно было только то, что это не подростки, а взрослые люди, причем выпившие, как мы поняли. В полицию не обращались, потому что незначительные повреждения», – добавил горожанин..

    Действительно, зачем?.. пусть и дальше ходят и пинают безнаказанно

  • Покемон

    Покемон
    33 минуты назад

    Машина должна стоять в гараже, а не "валяться" зимой во дворе. Че сейчас рассуждать....!!!

  • Прогресс

    Прогресс
    30 минут назад

    В полиции, даже не пытаются искать, чтобы кого-то наказать, нужно написать заявление и привести за ручку хулигана, который во всем признается. Во всех остальных случаях отказ.

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