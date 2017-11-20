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В Одессе сорвали концерт Константина Райкина из-за интервью артиста на сайте Амур.инфо

В Одессе сорвали концерт Константина Райкина из-за интервью артиста на сайте Амур.инфо
Фото: tass.ru

В Одессе сорвали концерт российского актера Константина Райкина. Он должен был выступить с моноспектаклем в Украинском театре, однако в здание вошла группа людей, которые спросили артиста: «Чей Крым?», сообщает РБК. О том, что Райкин считает Крым российским, они узнали из его интервью в программе «Простые вопросы» на Амур.инфо.

Украинские активисты в Одессе обвинили Райкина в том, что он «поддержал действия России в Крыму в 2014 году». Администрация театра в итоге отменила концерт. Сообщение о том, что в здание театра пришли активисты, поступило в полицию Одессы. Активисты «начали выкрикивать лозунги и осуществлять действия, которые привели к тому, что концерт артиста Райкина был сорван», — рассказал СМИ глава полиции Одессы Руслан Форостяк. Зрители стали звонить в полицию и потребовали возобновить концерт.

Активисты пришли на концерт во главе с бывшим руководителем одесского «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Сергеем Стерненко.

Стерненко еще в августе 2017 года возмущался тем, что Райкин говорил о Крыме. В качестве примера он привел интервью порталу Амур.инфо в 2014 году. В нем он рассказал, что «радуется, конечно», что Крым стал российским. «У меня там много знакомых, близких людей, я уж не говорю, что у меня семья украинская: у меня жена — украинка, у меня дочь — укрейка или евринка», — рассказал он.

На самом деле, Константин Райкин в интервью в «Простых вопросах», опубликованных на Амур.инфо, высказался более осторожно: «Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российский? Да радуюсь, конечно!»

«Когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там какие-то начались националистические такие настроения, я первое что подумал: "А как же русские люди? Как же русский город Севастополь, который я так люблю?" А вообще, всё, что происходит в Украине, для меня это ужасная рана. Потому что я знаю Украину (как и любое другое место) прежде всего по публике. Она там замечательная», – также высказался артист по украинскому вопросу.

Просмотров всего: 2017

#культура #происшествия #Украина

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    Зачем вообще ездить на Украину ?

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    САЛА ХЕРОЯМ !!!

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Вот тебе и искусство вне политики..

    Щаз..

    Так что лопайте тока не обляпайтесь.

    Жду когда Макакаревича там обплюют.

    З.Ы. И будет мине щастье :) (с)

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Наблюдаю

    Зачем вообще ездить на Украину ?



    Как зачем? Там швабода. В тоталитарной России то Райкина обижают. Не дают ставить спектакли о гомосеках-школярах. А там швабода.

    Зы: какой Костик нафиг Райкин? Райкин - Мишка. Меченый.

  • full

    full
    1 час назад

    На самом деле, Константин Райкин в интервью в «Простых вопросах», опубликованных на Амур.инфо,высказался более осторожно: «Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российский? Да радуюсь, конечно!»

    Райкин выразился не более осторожно, а более витиевато. Господа журналисты, учите русского языка.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    full

    На самом деле, Константин Райкин в интервью в «Простых вопросах», опубликованных на Амур.инфо,высказался более осторожно: «Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российский? Да радуюсь, конечно!»

    Райкин выразился не более осторожно, а более витиевато. Господа журналисты, учите русского языка.



    Если еще более по-русски, то крутил пятой точкой в этом вопросе. И рыбку съесть и...

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