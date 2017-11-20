В Одессе сорвали концерт Константина Райкина из-за интервью артиста на сайте Амур.инфо

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Украинские активисты в Одессе обвинили Райкина в том, что он «поддержал действия России в Крыму в 2014 году». Администрация театра в итоге отменила концерт. Сообщение о том, что в здание театра пришли активисты, поступило в полицию Одессы. Активисты «начали выкрикивать лозунги и осуществлять действия, которые привели к тому, что концерт артиста Райкина был сорван», — рассказал СМИ глава полиции Одессы Руслан Форостяк. Зрители стали звонить в полицию и потребовали возобновить концерт.

Активисты пришли на концерт во главе с бывшим руководителем одесского «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Сергеем Стерненко.

Стерненко еще в августе 2017 года возмущался тем, что Райкин говорил о Крыме. В качестве примера он привел интервью порталу Амур.инфо в 2014 году. В нем он рассказал, что «радуется, конечно», что Крым стал российским. «У меня там много знакомых, близких людей, я уж не говорю, что у меня семья украинская: у меня жена — украинка, у меня дочь — укрейка или евринка», — рассказал он.

На самом деле, Константин Райкин в интервью в «Простых вопросах», опубликованных на Амур.инфо, высказался более осторожно: «Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российский? Да радуюсь, конечно!»

«Когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там какие-то начались националистические такие настроения, я первое что подумал: "А как же русские люди? Как же русский город Севастополь, который я так люблю?" А вообще, всё, что происходит в Украине, для меня это ужасная рана. Потому что я знаю Украину (как и любое другое место) прежде всего по публике. Она там замечательная», – также высказался артист по украинскому вопросу.