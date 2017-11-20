Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:18 0

Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Благовещенске

Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Благовещенске
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В понедельник утром, 20 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Авария случилась по улице Лазо, в районе пересечения с Октябрьской. Участники – два легковых автомобиля.

По информации ИА «Сканер», иномарки ехали навстречу друг другу. Такси при повороте налево не пропустило второй автомобиль, произошло жесткое столкновение. Три человека пострадали.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что участники аварии – машины Hyundai Solaris и Toyota Ractis. В результате столкновения травмы получили двое мужчин – водители легковушек и пассажирка Ractis.

Просмотров всего: 1735

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Андрей Тягло: экипаж Ан-2 ценой своей жизни спас жителей Экимчана
Происшествия

На реке Зее автомобиль провалился под лед колесами (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске ночью хулиганы пинали машины (видео)
Происшествия 6

В Одессе сорвали концерт Константина Райкина из-за интервью артиста на сайте Амур.инфо