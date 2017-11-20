Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Благовещенске
В понедельник утром, 20 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Авария случилась по улице Лазо, в районе пересечения с Октябрьской. Участники – два легковых автомобиля.
По информации ИА «Сканер», иномарки ехали навстречу друг другу. Такси при повороте налево не пропустило второй автомобиль, произошло жесткое столкновение. Три человека пострадали.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что участники аварии – машины Hyundai Solaris и Toyota Ractis. В результате столкновения травмы получили двое мужчин – водители легковушек и пассажирка Ractis.
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