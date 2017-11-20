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сегодня, 10:16 6

Москвичам расскажут о вакансиях в Амурской области и дальневосточном гектаре

Москвичам расскажут о вакансиях в Амурской области и дальневосточном гектаре

В Москве впервые организуют Дни Дальнего Востока. Они пройдут с 8 по 16 декабря. В рамках мероприятия на площадке Экспоцентра с 14 по 16 декабря устроят ярмарку вакансий дальневосточных предприятий, в том числе и амурских, выставочную зону «Дальневосточный гектар», а также сделают профориентационные и карьерные консультации для старшеклассников и студентов.

Мероприятие организует Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. «Впервые подобное мероприятие пройдет в Москве. Мы видим живой интерес со стороны работодателей Дальнего Востока, которые планируют представить свои вакансии, рассказать студентам профильных вузов и колледжей столицы о том, как можно строить карьеру на Дальнем Востоке. Студенты и школьники смогут пройти профориентационные тесты, на основании которых профессиональные тренеры дадут рекомендации по выбору будущей профессии. Более того, непосредственно на месте студенты и школьники смогут попробовать себя в совершенно разных качествах – от дизайнера до сварщика. 20 интерактивных тренажеров для профессиональных проб по ключевым компетенциям, востребованным на рынке труда, будут размещены на площадке», – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Программа «Дальневосточный гектар» станет одним из основных центров выставочной экспозиции. Специалисты девяти субъектов Дальневосточного федерального округа представят свои регионы, расскажут о преимуществах ведения того или иного бизнеса, помогут определиться с выбором участка. Подать заявление на получение земельного участка можно будет непосредственно на стендах регионов.

Агентство, со своей стороны, предложит всем посетителям принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на дальневосточном гектаре». Здесь можно будет составить предварительную смету по созданию своего бизнеса, увидеть непосредственно в ходе составления плана, какие меры поддержки доступны, а также какой будет срок окупаемости и прибыль. В завершении можно будет сделать селфи на своем гектаре.

От Амурской области на мероприятие отправится несколько предпринимателей. Они расскажут о ведении бизнеса в Приамурье и представят свою продукцию. Один из активных бизнесменов подготовит для Дней Дальнего Востока «Амурбокс» – коробочки с амурскими товарами и их китайскими аналогами.

Мероприятия Дней Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре – павильон 8 – будет работать с 14 по 16 декабря включительно с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Предварительную регистрацию можно пройти на сайте мероприятия.

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#Дальний Восток #жизнь #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    Расскажите амурчанам про вакансии

  • Пуля28

    Пуля28
    2 часа назад

    Москвичи в 100500 раз эффективнее работают. Сарказм.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    звучит как анекдот

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Молчите там в Москве своей зажратой. У нас своих работяг хватает

  • Maikl

    Maikl
    6 минут назад

    Что за цирк опять?? Коренное население уезжает, а люди с запада, поедут на дв, в заведомо худший климат, худшей инфрастурой, и низкими зарплатами... бред... сделайте для начала условия, что бы коренное население ни уезжало, а там можно и с запада завлекать...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 минут назад

    Вакансии будут с какой зарплатой, как у тутошних?

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