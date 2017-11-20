Житель Белогорска пожаловался замгенпрокурора на постоянные отключения света в общежитии

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Приамурье посетил заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин, который 15 и 16 ноября провел личный прием граждан. На приеме побывал житель Белогорска: мужчина пожаловался на ежедневные отключения света в общежитии одного из заводов. В настоящее время проблема решена.

Как сообщает генеральная прокуратура РФ, под отключение света попадало общежитие завода АО «19 ЦАРЗ». Причина – задолженность этого предприятия перед энергетиками.

Вопрос о снятии ограничения на подачу электроэнергии был решен с участием мэра Белогорска и министра ЖКХ Приамурья. Также Юрий Гулягин поручил принять меры для решения вопроса о передаче общежития в муниципальную собственность.

Всего на личном приеме поступило 19 обращений. Большинство из них касались вопросов соблюдения законодательства в сферах оплаты труда, ЖКХ, долевого строительства многоквартирных домов.